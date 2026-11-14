DIAN aprehendió 100 drones en el Puerto de Cartagena: iban a una empresa en el Valle del Cauca

Un cargamento compuesto por 100 drones y diferentes componentes tecnológicos fue aprehendido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en Cartagena. Los equipos estaban distribuidos en 21 bultos y tenían como destino una empresa ubicada en el municipio de Candelaria, en el departamento del Valle del Cauca.

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De acuerdo con la información divulgada sobre el procedimiento, las autoridades advirtieron que este tipo de dispositivos podría terminar en poder de estructuras criminales que han incorporado drones a sus operaciones delictivas, especialmente para ejecutar ataques contra integrantes de la Fuerza Pública y generar amenazas contra comunidades en distintas regiones del país.

El decomiso fue presentado como una acción preventiva frente al posible uso de tecnología con fines criminales, en medio de las alertas por la utilización de aeronaves no tripuladas por parte de organizaciones armadas ilegales.

Tras conocerse el resultado del operativo, también se lanzó una advertencia a los grupos delincuenciales sobre las acciones de las autoridades para impedir que estos dispositivos sean utilizados como herramientas de intimidación y violencia contra la población colombiana.