Condenado hombre por tortura agravada contra su pareja sentimental durante siete años en Cartagena

El ciclo de violencia al que un hombre sometió a su pareja sentimental por celos durante siete años fue evidenciado por la Fiscalía General de la Nación con pruebas que puso a disposición de un juez de conocimiento. Esto permitió una condena para el responsable de 12 años de prisión en Cartagena.

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El ente acusador demostró que entre 2010 y 2017 la mujer, quien para entonces tenía 25 años, fue agredida físicas, verbal y sicológicamente en múltiples oportunidades.

En noviembre de 2012 debió ser internada en un centro médico luego de que su compañero le propinara más de 13 heridas con un objeto cortopunzante.

También se evidenció que en mayo de 2017 el ahora sentenciado retuvo en su carro a su pareja y a sus cuatro hijos, menores de edad, por más de tres horas.

Durante ese periodo el condenado intentó asfixiarla, además de haberla amenazado con lanzar a toda la familia a un precipicio.

La valoración probatoria con enfoque de género expuesta por la Fiscalía, en la que se incluyeron dictámenes de Medicina Legal, testimonios y entrevistas, entre otros, fue determinante para demostrar la responsabilidad del hombre de 38 años en el delito de tortura agravada.

El fallo también impone una multa de 1.066 salarios mínimos legales vigentes e inhabilita al procesado para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena. Esta sentencia es de primera instancia y contra ella proceden los recursos de ley.