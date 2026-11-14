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14 nov 2026 Actualizado 02:25

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Pistoleros mataron a hombre cuando se desplazaba en moto por el barrio Paraguay

La víctima fatal no reporta anotaciones judiciales

Colprensa

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En el barrio Paraguay a la altura del colegio Latinoamericano, se registró el homicidio de Damián González Badel.

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El hecho se presentó cuando, al parecer, la víctima se movilizaba en una motocicleta en compañía de su pareja sentimental y fueron interceptados por un sujeto que le habría disparado en repetidas ocasiones. Durante el ataque, la mujer que lo acompañaba no sufrió lesiones y resultó ilesa

La inspección técnica estuvo a cargo de unidades de la Seccional de Investigación Criminal. Por su parte, el ahora occiso no tenía antecedentes judiciales.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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