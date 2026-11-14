Pistoleros mataron a hombre cuando se desplazaba en moto por el barrio Paraguay
La víctima fatal no reporta anotaciones judiciales
En el barrio Paraguay a la altura del colegio Latinoamericano, se registró el homicidio de Damián González Badel.
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El hecho se presentó cuando, al parecer, la víctima se movilizaba en una motocicleta en compañía de su pareja sentimental y fueron interceptados por un sujeto que le habría disparado en repetidas ocasiones. Durante el ataque, la mujer que lo acompañaba no sufrió lesiones y resultó ilesa
La inspección técnica estuvo a cargo de unidades de la Seccional de Investigación Criminal. Por su parte, el ahora occiso no tenía antecedentes judiciales.
Andrés Vizcaíno Villa
Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.