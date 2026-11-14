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14 nov 2026 Actualizado 02:27

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Cartagena

Hombre con 11 anotaciones judiciales murió víctima de ataque sicarial en Cartagena

La policía no reporta personas capturadas por este crimen

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Señala un reporte que en el barrio Olaya sector Ricaurte, se registró el homicidio de RICHAR SILGADO ELLES, de 46 años, natural de Cartagena.

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De acuerdo con la información recopilada en el lugar de los hechos, el occiso se encontraba en vía pública, cuando le disparan contra su integridad, siendo trasladado a un centro asistencial y por la gravedad de las heridas pierde la vida.

A Richard le registra 11 anotaciones judiciales como indiciado, por los delitos de tráfico de estupefacientes, fuga de presos, violencia intrafamiliar, ejercicio arbitrario de la custodia y hurto calificado.

La inspección técnica estuvo a cargo de unidades la Seccional de Investigación Criminal.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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