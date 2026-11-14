Hombre con 11 anotaciones judiciales murió víctima de ataque sicarial en Cartagena

Señala un reporte que en el barrio Olaya sector Ricaurte, se registró el homicidio de RICHAR SILGADO ELLES, de 46 años, natural de Cartagena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

De acuerdo con la información recopilada en el lugar de los hechos, el occiso se encontraba en vía pública, cuando le disparan contra su integridad, siendo trasladado a un centro asistencial y por la gravedad de las heridas pierde la vida.

A Richard le registra 11 anotaciones judiciales como indiciado, por los delitos de tráfico de estupefacientes, fuga de presos, violencia intrafamiliar, ejercicio arbitrario de la custodia y hurto calificado.

La inspección técnica estuvo a cargo de unidades la Seccional de Investigación Criminal.