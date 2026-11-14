Sujetos en motocicleta asesinaron a un joven en el corregimiento de Bayunca

En el corregimiento de Bayunca sobre la vía Cordialidad, km 16, se presentó el homicidio de Erick Alonso Ahumada Espriella.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los hechos se registraron cuando, al parecer, la víctima transitaba por el lugar y fue interceptada por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta, quienes lo ultimaron de varios impactos con proyectil.

La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelanta la recolección de los elementos materiales probatorios, que permitan la identificación y captura de los responsables.

Del hoy occiso se pudo establecer que se dedicaba al mototaxismo, y no registra anotaciones judiciales.