Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

14 nov 2026 Actualizado 02:17

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cartagena

Sujetos en motocicleta asesinaron a un joven en el corregimiento de Bayunca

La tragedia se produjo en la vía Cordialidad

Caracol Radio

Caracol Radio

Caracol Radio
Cartagena
Añadir Caracol Radio en Google

En el corregimiento de Bayunca sobre la vía Cordialidad, km 16, se presentó el homicidio de Erick Alonso Ahumada Espriella.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los hechos se registraron cuando, al parecer, la víctima transitaba por el lugar y fue interceptada por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta, quienes lo ultimaron de varios impactos con proyectil.

La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelanta la recolección de los elementos materiales probatorios, que permitan la identificación y captura de los responsables.

Del hoy occiso se pudo establecer que se dedicaba al mototaxismo, y no registra anotaciones judiciales.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado