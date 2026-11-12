Ejército inhabilitó maquinaria minera valorada en $6.500 millones en el sur de Bolívar

Tropas del Ejército Nacional intervinieron maquinaria utilizada para la explotación ilícita de minerales en zona rural de Simití, sur de Bolívar, en una operación dirigida contra las economías ilegales de las disidencias de las FARC.

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Durante el procedimiento, soldados del Batallón de Selva N.° 48 Prócer Manuel Rodríguez Torices encontraron e inhabilitaron una draga tipo buzo, una clasificadora y una unidad de producción minera. Según la institución, estos equipos eran utilizados por la estructura 37 Martín Caballero, perteneciente al grupo armado organizado residual.

El Ejército estimó que el material intervenido tenía un valor aproximado de 6.500 millones de pesos. Además, señaló que la operación permitió interrumpir una extracción mensual calculada en 1.500 gramos de oro, cuyo valor comercial rondaría los 600 millones de pesos.

Con este resultado, las autoridades buscan afectar las capacidades logísticas y financieras de las estructuras armadas que, según el Ejército, se benefician de la explotación ilícita de recursos minerales en esta zona del departamento.