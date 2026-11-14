Murió adulto mayor tras ser agredido con una piedra en el barrio Olaya

La muerte de José Amor Julio, de 67 años, fue confirmada en Cartagena. El hombre permanecía bajo atención médica en la Clínica Blas de Lezo, donde finalmente falleció debido a las complicaciones derivadas de una riña en el sector Ricaurte, del barrio Olaya Herrera.

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El episodio de violencia se registró en inmediaciones de un establecimiento comercial. De acuerdo con la información conocida por Caracol Radio, el adulto mayor llegó al sitio, donde se encontraba un grupo de jóvenes consumiendo bebidas alcohólicas.

Lo que inicialmente habría sido un encuentro sin mayores inconvenientes terminó en una confrontación. Por motivos que aún no han sido esclarecidos, José Amor Julio sostuvo una discusión con uno de los presentes, que posteriormente pasó a las agresiones físicas.

Durante el enfrentamiento, ambos habrían utilizado botellas de vidrio y en un momento, el hoy occiso fue agredido con una piedra.

Aunque recibió atención médica y fue dado de alta, su condición de salud habría empeorado con el paso de los días. Finalmente, las complicaciones derivadas de las heridas provocaron su fallecimiento.