Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

14 nov 2026 Actualizado 00:52

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cartagena

Murió adulto mayor tras ser agredido con una piedra en el barrio Olaya

El hombre de 67 años permaneció varios días en una clínica pero no pudo reponerse a la herida

Caracol Radio

Caracol Radio

Caracol Radio
Cartagena
Añadir Caracol Radio en Google

La muerte de José Amor Julio, de 67 años, fue confirmada en Cartagena. El hombre permanecía bajo atención médica en la Clínica Blas de Lezo, donde finalmente falleció debido a las complicaciones derivadas de una riña en el sector Ricaurte, del barrio Olaya Herrera.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El episodio de violencia se registró en inmediaciones de un establecimiento comercial. De acuerdo con la información conocida por Caracol Radio, el adulto mayor llegó al sitio, donde se encontraba un grupo de jóvenes consumiendo bebidas alcohólicas.

Lo que inicialmente habría sido un encuentro sin mayores inconvenientes terminó en una confrontación. Por motivos que aún no han sido esclarecidos, José Amor Julio sostuvo una discusión con uno de los presentes, que posteriormente pasó a las agresiones físicas.

Durante el enfrentamiento, ambos habrían utilizado botellas de vidrio y en un momento, el hoy occiso fue agredido con una piedra.

Aunque recibió atención médica y fue dado de alta, su condición de salud habría empeorado con el paso de los días. Finalmente, las complicaciones derivadas de las heridas provocaron su fallecimiento.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado