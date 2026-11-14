Vehículo terminó en zona del manglar tras salirse de la vía en La Boquilla

Momentos de preocupación se vivieron en inmediaciones del corregimiento de La Boquilla, en Cartagena, luego de que un automóvil particular protagonizara un aparatoso accidente de tránsito en el Viaducto, zona de Manglar.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El siniestro se presentó cuando el conductor perdió el control del vehículo y terminó fuera de la calzada, volcado a un costado de la estructura, justo debajo de las enormes columnas que sostienen el puente.

La emergencia llamó la atención de quienes transitaban por el sector y de residentes de la zona, varios de los cuales se acercaron para conocer lo sucedido y prestar colaboración a los ocupantes del automotor.

De manera preliminar, se conoció que una persona sufrió lesiones durante el accidente. Sin embargo, informaciones indican que no serían heridas de gravedad.