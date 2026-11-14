Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

14 nov 2026 Actualizado 01:07

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cartagena

Vehículo terminó en zona del manglar tras salirse de la vía en La Boquilla

El suceso solo dejó un lesionado leve

Colprensa- cortesía

Colprensa- cortesía

Colprensa- cortesía
Cartagena
Añadir Caracol Radio en Google

Momentos de preocupación se vivieron en inmediaciones del corregimiento de La Boquilla, en Cartagena, luego de que un automóvil particular protagonizara un aparatoso accidente de tránsito en el Viaducto, zona de Manglar.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El siniestro se presentó cuando el conductor perdió el control del vehículo y terminó fuera de la calzada, volcado a un costado de la estructura, justo debajo de las enormes columnas que sostienen el puente.

La emergencia llamó la atención de quienes transitaban por el sector y de residentes de la zona, varios de los cuales se acercaron para conocer lo sucedido y prestar colaboración a los ocupantes del automotor.

De manera preliminar, se conoció que una persona sufrió lesiones durante el accidente. Sin embargo, informaciones indican que no serían heridas de gravedad.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado