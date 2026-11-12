13 años de antigüedad: Aerocivil revela ante la Contraloría el estado del sistema de El Dorado

La Aeronáutica Civil reveló nuevos detalles sobre la falla técnica que afectó las operaciones aéreas del aeropuerto El Dorado de Bogotá el pasado 4 de noviembre. Según un informe enviado a la Contraloría General de la República, las pantallas de los controladores aéreos dejaron de actualizar la información de los vuelos debido a problemas en las comunicaciones internas del sistema de vigilancia.

La novedad se presentó a las 12:39 p. m, cuando el supervisor del Centro de Control de Bogotá reportó que varias pantallas radar se habían congelado. Esto impedía que los controladores recibieran en tiempo real la información necesaria para hacer seguimiento al tránsito aéreo.

De acuerdo con el diagnóstico preliminar de la Aerocivil, se encontraron retrasos en las comunicaciones, pérdidas intermitentes de conexión y un alto consumo de los recursos de los equipos de red. Las afectaciones se presentaron tanto en las redes principales como en las de respaldo.

La entidad explicó que estas condiciones habrían retrasado el intercambio de información entre los servidores y las estaciones de trabajo de los controladores. Sin embargo, aclaró que todavía no se ha establecido la causa exacta de la falla y que continúa el análisis técnico con el fabricante INDRA.

La Aerocivil indicó que el sistema volvió a mostrar normalmente la información de los vuelos a las 1:35 p. m., después de aproximadamente 56 minutos de trabajos técnicos. Para lograrlo, los equipos de mantenimiento tuvieron que reiniciar de manera controlada la aplicación ICON y recuperar algunos componentes que no volvieron a funcionar automáticamente.

Sin embargo, las restricciones para la operación aérea se mantuvieron durante aproximadamente una hora y 15 minutos. Como medida preventiva, se aplicó un Ground Stop, procedimiento que consiste en detener temporalmente los despegues para evitar que aumente el tránsito aéreo mientras no se cuenta con las condiciones necesarias para gestionarlo.

El impacto fue de 79 vuelos cancelados y 97 demorados, según el balance citado por la Aerocivil en su respuesta a la Contraloría. La entidad aclaró que el tiempo de recuperación del sistema y la duración de las restricciones fueron diferentes, pues primero era necesario verificar que las condiciones operativas fueran seguras.

Un sistema con 13 años de antigüedad

Uno de los puntos que llamó la atención en el informe es la antigüedad de la plataforma tecnológica. El sistema de automatización del tránsito aéreo del Centro de Control de Bogotá fue adquirido en 2013 y acumula aproximadamente 13 años de servicio.

Esta plataforma, conocida como ATM, permite procesar y distribuir información para que los controladores puedan hacer seguimiento a los aviones y coordinar el tránsito aéreo. Su funcionamiento depende de diferentes servidores, redes de comunicación y estaciones de trabajo.

Lea también: Aerocivil confirmó que falla en El Dorado se originó en el software de control aéreo y no en radares

La Aerocivil reconoció que la capacidad tecnológica del sistema no ha crecido al mismo ritmo que las necesidades de la operación aérea, que han aumentado con el volumen de vuelos, la cobertura de vigilancia y la incorporación de nuevas tecnologías.

Por esta razón, la Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Aérea (DTANA) está estructurando una intervención de mantenimiento especializado y actualización tecnológica por $22.500 millones. Los recursos estarían concentrados en 2027 y se buscaría anticipar la contratación mediante vigencias futuras excepcionales.

La entidad explicó que esta inversión permitiría mantener en funcionamiento la plataforma actual mientras avanza el proyecto de renovación integral de los centros de control del país, cuya implementación podría extenderse hasta 2030.

La Procuraduría también había advertido sobre el estado de los radares

La emergencia de El Dorado se produjo en medio de otras preocupaciones sobre la infraestructura de navegación aérea del país. El 5 de noviembre, la Procuraduría General de la Nación informó que, según datos entregados por la propia Aerocivil, de los 14 sistemas de radar instalados en Colombia, ocho estaban fuera de servicio y otros dos presentaban afectaciones.

El organismo de control también señaló dificultades para conseguir repuestos de equipos antiguos y la existencia de enlaces de comunicaciones que no contaban con contratos vigentes de mantenimiento. Por eso, pidió explicaciones y exigió medidas concretas para garantizar la continuidad de los servicios de navegación aérea.

La Procuraduría abrió una nueva actuación preventiva para hacer seguimiento a los compromisos de la Aerocivil, mientras la entidad adelanta el análisis de los registros técnicos con acompañamiento de INDRA.

Por ahora, la plataforma se encuentra restablecida y bajo monitoreo. No obstante, la emergencia dejó en evidencia los retos de modernización que enfrenta la infraestructura tecnológica encargada de gestionar el tránsito aéreo en Colombia.