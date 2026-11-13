Junior cerró el año con triunfo ante Pasto en condición de visitante

Junior de Barranquilla se despidió de la fase todos contra todos de la Liga con una victoria por 0-1 frente a Deportivo Pasto. El compromiso, disputado este jueves 12 de noviembre en el estadio Departamental Libertad, tuvo como protagonista a Carlos Mario Pérez, autor del único gol de la noche.

El conjunto barranquillero encontró la diferencia al minuto 60, cuando Pérez marcó el tanto que terminó definiendo el encuentro. De esta manera, los dirigidos por Sebastián Viera consiguieron su segundo triunfo consecutivo, luego de haber superado 2-0 a Cúcuta Deportivo en la jornada anterior.

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El compromiso también tuvo varias novedades disciplinarias. Junior recibió cuatro tarjetas amarillas: Carlos Mario Pérez al minuto 20, Andrés Schmalbach al 32, Guillermo Celis al 73 y Fabián Ángel al 88. Además, Guillermo Paiva vio la tarjeta roja al minuto 74 , por lo que el equipo tiburón terminó el encuentro con diez jugadores.

Por el lado de Deportivo Pasto, Juan Carlos Revollo fue amonestado al minuto 21. El conjunto nariñense no recibió expulsiones y cerró su participación en el campeonato con una nueva derrota ante su público.

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Con este resultado, ambos equipos dieron por terminada su participación en la fase regular de la Liga, sin conseguir un lugar entre los clasificados a los cuadrangulares semifinales.

Reviva acá el minuto a minuto del partido: