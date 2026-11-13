Junior cerró el año con triunfo ante Pasto en condición de visitante
El equipo barranquillero ganó 0-1 en el estadio Departamental Libertad, con anotación de Carlos Mario Pérez.
Junior de Barranquilla se despidió de la fase todos contra todos de la Liga con una victoria por 0-1 frente a Deportivo Pasto. El compromiso, disputado este jueves 12 de noviembre en el estadio Departamental Libertad, tuvo como protagonista a Carlos Mario Pérez, autor del único gol de la noche.
El conjunto barranquillero encontró la diferencia al minuto 60, cuando Pérez marcó el tanto que terminó definiendo el encuentro. De esta manera, los dirigidos por Sebastián Viera consiguieron su segundo triunfo consecutivo, luego de haber superado 2-0 a Cúcuta Deportivo en la jornada anterior.
También le interesa: TAS falló contra el América y perdió puntos: Así quedó la tabla de posiciones de la Liga colombiana
El compromiso también tuvo varias novedades disciplinarias. Junior recibió cuatro tarjetas amarillas: Carlos Mario Pérez al minuto 20, Andrés Schmalbach al 32, Guillermo Celis al 73 y Fabián Ángel al 88. Además, Guillermo Paiva vio la tarjeta roja al minuto 74, por lo que el equipo tiburón terminó el encuentro con diez jugadores.
Por el lado de Deportivo Pasto, Juan Carlos Revollo fue amonestado al minuto 21. El conjunto nariñense no recibió expulsiones y cerró su participación en el campeonato con una nueva derrota ante su público.
Le puede interesar: ¿Qué partidos dirigirán Roldán, Ortega y Rojas? Árbitros designados para la última fecha de la Liga
Con este resultado, ambos equipos dieron por terminada su participación en la fase regular de la Liga, sin conseguir un lugar entre los clasificados a los cuadrangulares semifinales.
Reviva acá el minuto a minuto del partido:
Final del partido, Deportivo Pasto 0, Junior 1.
Final segunda parte, Deportivo Pasto 0, Junior 1.
Bryan Castrillón (Junior) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Eder Gómez (Deportivo Pasto).
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
Falta de Joel Canchimbo (Junior).
Frank Martínez (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Michael Mosquera (Deportivo Pasto) remate con la derecha desde mas de 30 metros que se va alto y por la izquierda tras botar una falta.
Remate rechazado de Frank Martínez (Deportivo Pasto) remate con la derecha desde fuera del área.
Fabián Ángel (Junior) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Fabián Ángel (Junior).
Frank Martínez (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en campo contrario.
Remate fallado por Jean Pestaña (Junior) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Harold Rivera con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Junior. Corner cometido por Didier Chillambo.
Harold Rivera (Junior) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Didier Chillambo (Deportivo Pasto).
Guillermo Celis (Junior) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Kevin Santacruz (Deportivo Pasto).
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Joel Canchimbo (Junior) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Harold Rivera.
Cambio en Junior, entra al campo Fabián Ángel sustituyendo a Kevin Pérez.
Cambio en Junior, entra al campo Joel Canchimbo sustituyendo a Luis Muriel.
Cambio en Deportivo Pasto, entra al campo Didier Chillambo sustituyendo a Juan Revollo.
Remate fallado por Patrick Preciado (Deportivo Pasto) remate de cabeza desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Kevin Santacruz con un centro al área tras botar una falta.
Falta de Guillermo Celis (Junior).
Patrick Preciado (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Juan Revollo (Deportivo Pasto).
Guillermo Paiva (Junior) ha visto tarjeta roja.
Falta de Guillermo Paiva (Junior).
Juan Revollo (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Frank Martínez (Deportivo Pasto) remate con la derecha desde mas de 30 metros.
Guillermo Celis (Junior) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Guillermo Celis (Junior).
Frank Martínez (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en campo contrario.
Carlos Pérez (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Luis Medina (Deportivo Pasto).
Corner,Junior. Corner cometido por Luis Marquínez.
Remate parado alto y por el centro de la portería. Harold Rivera (Junior) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Guillermo Celis.
Remate fallado por Frank Martínez (Deportivo Pasto) remate de cabeza desde el centro del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Kevin Santacruz con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Deportivo Pasto. Corner cometido por Jermein Peña.
Remate rechazado de Eder Gómez (Deportivo Pasto) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Patrick Preciado.
Remate fallado por Heiler Moreno (Deportivo Pasto) remate con la izquierda desde mas de 30 metros el balón se pierde por el lado derecho de la portería tras un saque de esquina.
Corner,Deportivo Pasto. Corner cometido por Bryan Castrillón.
Corner,Deportivo Pasto. Corner cometido por Fabian Correa.
Corner,Deportivo Pasto. Corner cometido por Mauro Silveira.
Remate parado alto y por el centro de la portería. Patrick Preciado (Deportivo Pasto) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Tomás Blandón.
Remate rechazado de Bryan Castrillón (Junior) remate con la derecha desde el centro del área.
Remate rechazado de Luis Muriel (Junior) remate con la derecha desde fuera del área.
Remate rechazado de Bryan Castrillón (Junior) remate con la derecha desde el centro del área.
¡Gooooool! Deportivo Pasto 0, Junior 1. Carlos Pérez (Junior) remate con la derecha desde el centro del área a la escuadra derecha. Asistencia de Kevin Pérez con un centro al área tras un saque de esquina.
Cambio en Junior, entra al campo Guillermo Paiva sustituyendo a Cristian Barrios.
Cambio en Deportivo Pasto, entra al campo Eder Gómez sustituyendo a Edgar Garcia.
Cambio en Deportivo Pasto, entra al campo Frank Martínez sustituyendo a Jose Solarte.
Cambio en Deportivo Pasto, entra al campo Luis Medina sustituyendo a Juan Arboleda debido a una lesión.
Corner,Junior. Corner cometido por Heiler Moreno.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Juan Arboleda (Deportivo Pasto).
Fuera de juego, Junior. Kevin Pérez intentó un pase en profundidad pero Jermein Peña estaba en posición de fuera de juego.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido (Junior).
Remate fallado por Kevin Santacruz (Deportivo Pasto) remate con la derecha desde mas de 30 metros que se va alto y por la izquierda tras un contraataque.
Cristian Barrios (Junior) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Edgar Garcia (Deportivo Pasto).
Empieza segunda parte Deportivo Pasto 0, Junior 0.
Cambio en Junior, entra al campo Bryan Castrillón sustituyendo a Dilan Villarreal.
Cambio en Junior, entra al campo Jermein Peña sustituyendo a Andrés Shmalbach.
Final primera parte, Deportivo Pasto 0, Junior 0.
Remate fallado por Luis Muriel (Junior) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Cristian Barrios.
Guillermo Celis (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Jose Solarte (Deportivo Pasto).
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
Fuera de juego, Junior. Kevin Pérez intentó un pase en profundidad pero Cristian Barrios estaba en posición de fuera de juego.
Corner,Deportivo Pasto. Corner cometido por Guillermo Celis.
Remate rechazado de Kevin Santacruz (Deportivo Pasto) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Jose Solarte.
Falta de Dilan Villarreal (Junior).
Edgar Garcia (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate rechazado de Jean Pestaña (Junior) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Kevin Pérez con un centro al área.
Corner,Junior. Corner cometido por Samuel Portes.
Remate fallado por Heiler Moreno (Deportivo Pasto) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Tomás Blandón.
Corner,Deportivo Pasto. Corner cometido por Mauro Silveira.
Remate parado alto y por el centro de la portería. Edgar Garcia (Deportivo Pasto) remate con la derecha desde fuera del área.
Fuera de juego, Junior. Carlos Pérez intentó un pase en profundidad pero Kevin Pérez estaba en posición de fuera de juego.
Falta de Andrés Shmalbach (Junior).
Patrick Preciado (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en campo contrario.
Cambio en Deportivo Pasto, entra al campo Tomás Blandón sustituyendo a Hervin Goyes debido a una lesión.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Hervin Goyes (Deportivo Pasto).
Dilan Villarreal (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Heiler Moreno (Deportivo Pasto).
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Patrick Preciado (Deportivo Pasto).
Andrés Shmalbach (Junior) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Andrés Shmalbach (Junior).
Patrick Preciado (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en campo contrario.
Remate fallado por Juan Arboleda (Deportivo Pasto) remate con la derecha desde mas de 30 metros que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Kevin Santacruz.
Remate rechazado de Michael Mosquera (Deportivo Pasto) remate con la derecha desde mas de 30 metros. Asistencia de Kevin Santacruz.
Dilan Villarreal (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Edgar Garcia (Deportivo Pasto).
Fuera de juego, Junior. Kevin Pérez intentó un pase en profundidad pero Luis Muriel estaba en posición de fuera de juego.
Remate fallado por Cristian Barrios (Junior) remate con la izquierda desde fuera del área que sale rozando el larguero.
Corner,Junior. Corner cometido por Patrick Preciado.
Remate rechazado de Luis Muriel (Junior) remate con la derecha desde fuera del área.
Juan Revollo (Deportivo Pasto) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Luis Muriel (Junior) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Juan Revollo (Deportivo Pasto).
Carlos Pérez (Junior) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Carlos Pérez (Junior).
Patrick Preciado (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Luis Muriel (Junior) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Kevin Pérez.
Falta de Jean Pestaña (Junior).
Patrick Preciado (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en campo contrario.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Edgar Garcia (Deportivo Pasto) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Heiler Moreno.
Guillermo Celis (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Patrick Preciado (Deportivo Pasto).
Fabian Correa (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Heiler Moreno (Deportivo Pasto).
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Kevin Santacruz (Deportivo Pasto) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Patrick Preciado.
Remate fallado por Kevin Pérez (Junior) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Jean Pestaña.
Corner,Junior. Corner cometido por Juan Arboleda.
Cristian Barrios (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Hervin Goyes (Deportivo Pasto).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento