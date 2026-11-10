Aerocivil confirmó que falla en El Dorado se originó en el software de control aéreo y no en radares

La Aeronáutica Civil (Aerocivil) confirmó que la falla registrada el pasado 4 de noviembre en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá no tuvo origen en los radares, sino en una indisponibilidad temporal del software del sistema de gestión de tráfico aéreo AIRCON ICOM, del fabricante INDRA, adquirido en 2013.

La aclaración se conoció durante una mesa técnica convocada por la Procuraduría General de la Nación, en la que la autoridad aeronáutica explicó que la novedad se presentó alrededor de las 12:40 del mediodía y dejó temporalmente en negro las pantallas de visualización del centro de control.

Esta situación impidió que los controladores aéreos observaran la imagen y los datos de seguimiento de las aeronaves. Sin embargo, de acuerdo con la evaluación realizada por la Aerocivil, la falla no representó un riesgo para la seguridad aeronáutica.

Frente a lo ocurrido, la entidad anunció que tiene prevista una reunión con la empresa INDRA durante esta semana, con el propósito de establecer con certeza las causas técnicas que provocaron la interrupción del sistema.

Durante la mesa técnica, la Aerocivil también reconoció la obsolescencia del software y se comprometió a suscribir, antes de finalizar 2026, el contrato para su renovación y mantenimiento especializado. La intención es que su ejecución comience el próximo 2 de enero de 2027.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación informó que abrió una nueva actuación preventiva para hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por la autoridad aeronáutica y verificar que se cumplan los plazos establecidos.

El Ministerio Público señaló que continuará ejerciendo vigilancia preventiva sobre la gestión de la Aerocivil, con el objetivo de promover medidas oportunas que garanticen la continuidad y seguridad de los servicios de navegación aérea y la protección del interés general.

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