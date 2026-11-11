Para las obras no queda plata: Jorge Bolívar advierte alto gasto en OPS en la Alcaldía de Ibagué

Ibagué

En medio de las discusiones para la aprobación del proyecto de presupuesto 2027 para la Alcaldía de Ibagué, el concejal del partido Conservador, Jorge Bolívar, destacó que al cierre del presente año Ibagué llegará a un presupuesto de casi $2 billones.

“El presupuesto del año 2027 será de $1.7 billones de arranque, al cierre del año superará los $2 billones con las adiciones que se realizan a medidas que pasa el año, es un buen dinero para la ciudad”, dijo Jorge Bolívar.

El cabildante advirtió que pese al presupuesto que maneja en el año Ibagué, se dejan pocos recursos para la inversión en obras para el desarrollo, “Para las obras no queda plata, las pocas obras que se hacen son siempre vía empréstitos, pese a que tendrán en el año 2025 recursos de libre destinación por $450 mil millones, restándole las transferencias que se debe hacer por ejemplo al Concejo y a otras entidades les quedan $395 mil millones”.

¿Qué obra proyecta la administración con esta plata?

Según Bolívar, los recursos de inversión de la Alcaldía de Ibagué se irán por ejemplo en el pago de millonarios arrendamientos de las sedes que tiene la administración en diferentes zonas de la ciudad.

“La gran mayoría de los recursos que le quedan a la Alcaldía que son cerca de $400 mil millones, serán ejecutados en contratos de prestación de servicios para la campaña del 2027. Menos OPS y más obras, porque la gente está pagando los impuestos, pero las obras no se ven con recursos propios”, puntualizó.