Ejército anuncia nuevo batallón para combatir la minería ilegal en el sur del Tolima

Tolima

Cerca de 500 soldados del Ejército Nacional llegarán en diciembre al sur del Tolima para reforzar las operaciones contra la minería ilegal. Esa fue la principal conclusión del debate de control político realizado en la Comisión Quinta del Senado, citado por el senador Miguel Ángel Barreto.

El congresista llamó la atención sobre las afectaciones a los ríos Saldaña, Amoyá y Atá, fuentes de agua fundamentales para las comunidades y la actividad agrícola. La intervención de sus cauces y la sedimentación amenazan los ecosistemas y aumentan la preocupación de los productores que dependen del agua para sus cultivos.

“En el mes de diciembre llega un batallón al sur del Tolima. Segundo, hemos creado una subcomisión para hacerle seguimiento a este flagelo que enfrenta hoy el sur del Tolima, con los senadores y representantes a la Cámara del Tolima”, manifestó Barreto.

De acuerdo con información reportada por Cortolima en sus resultados de 2026, se registraron 491,09 hectáreas afectadas en Ataco, Chaparral y Rioblanco: 364,27 en Ataco, 106,94 en Chaparral y 19,88 en Rioblanco. Dentro de este total se incluyen 137,54 hectáreas correspondientes a cauces.

Barreto Castillo también llamó la atención sobre la situación del río Atá. Según las respuestas entregadas por la Gobernación y Cortolima en septiembre y octubre, no se había informado sobre un plan o cronograma específico para su recuperación. Por ello, planteó la necesidad de actualizar esa información y definir acciones con responsables, recursos y fechas.

El debate también abordó el deterioro de la seguridad en la subregión. Según la compilación mensual de la Policía Nacional, entre enero y septiembre de 2026 se registraron provisionalmente 27 homicidios en Ataco, frente a 7 en el mismo periodo de 2025, lo que representa un aumento del 285,7 %.

En Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco, el total pasó de 19 a 47 homicidios entre esos mismos periodos, lo que representa un incremento del 147,4 %.

La Gobernación del Tolima reportó 178 operaciones y 136 capturas durante el periodo 2024-2026. Barreto reconoció las actuaciones informadas, pero planteó que el país necesita conocer sus resultados en el territorio: cuántos frentes intervenidos permanecen inactivos, cuántos se han reactivado y qué medidas se han tomado para evitar que el daño continúe.

En el caso de Cortolima, la corporación informó multas por $1.506 millones y un recaudo de $46 millones, equivalente al 3,06 % del monto reportado. El senador planteó que debe aclararse cuánto del saldo está en firme, vencido y puede cobrarse, así como qué acciones de restauración se han cumplido y verificado.