Paneleros del Tolima denuncian profunda crisis por caída de precios superior al 50 %

Tolima

Una profunda crisis de precios y comercialización afrontan los paneleros del Tolima. Caracol Radio dialogó con diversos actores de la cadena productiva panelera, quienes explican los factores que provocaron la crisis.

Jair Robayo es el coordinador de Fedepanela en el Tolima y sostiene que uno de los principales factores de la crisis es la competencia desleal por la comercialización de la denominada “panela adulterada”, que se produce al rendirla con azúcar y se vende a menor precio en el mercado.

“Tenemos un panorama de buena producción, pero estamos atravesando por un momento difícil de precios. Esto tiene que ver con el tema de la adulteración de la panela, algo que está afectando y tiene que ver con la normatividad de la producción de panela, y es el derrite y utilización del azúcar en la producción para hacer rendir y con esto introducir en los mercados haciendo competencia desleal”, detalló.

Los precios más bajos a los que se vende la panela adulterada han obligado a los paneleros del Tolima a comercializar las pacas del producto tradicional a precios más bajos de lo acostumbrado, sacrificando en ocasiones sus ganancias. Sin embargo, llama la atención que esta disminución de los precios no se ve reflejada para los consumidores finales.

“Ese es un fenómeno que hemos identificado y estamos tratando de saber qué está pasando. Los precios que se brindan al consumidor no bajan, pero los precios al productor sí bajan. Estamos haciendo unas compensaciones y se instaló una mesa de trabajo en el Congreso de la República para saber qué está pasando”, sostuvo.

La panela es el segundo renglón de la economía agrícola del Tolima, solo por detrás del café. Cientos de familias dependen en buena medida de sus trapiches y de la producción de panela. Armando Díaz es uno de los paneleros de Villahermosa y sostiene que el precio que les pagan por cada paca disminuyó más de un 50 %.

“Los paneleros estamos en crisis porque el producto tuvo un bajón de más del 50 % en precio. Estamos hablando de que una paca de panela que vendíamos en $250.000 hoy está entre $100.000 y $110.000. Esto implica todo, es el sustento de nuestras familias, de nuestras fincas y el sostenimiento del mismo predio”, acotó.

Armando Díaz indica que el deterioro de los trapiches en municipios como Villahermosa también contribuye a disminuir considerablemente la competitividad de los pequeños y medianos productores.

“En el caso de Villahermosa tiene 72 trapiches, ni siquiera hemos escuchado que se mejore un trapiche en un año. No atacamos al sistema ni al Gobierno, solo exigimos que se haga inversión en el gremio”, detalló.

Para incentivar el consumo de panela local, del 14 al 16 de noviembre se realizará en Villahermosa el segundo Festival de la Panela, con puntos de venta, exposiciones sobre la cadena productiva, actividades culturales, entre otros espacios.