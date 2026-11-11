Recuperar las zonas afectadas por minería ilegal en el Tolima costaría $270.000 millones

Tolima

Durante su intervención en la Comisión Quinta del Senado de la República, la directora general de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), Olga Lucía Alfonso, indicó que la minería ilegal en el sur del departamento deja afectaciones ambientales en 491,09 hectáreas.

Las zonas más afectadas se encuentran principalmente sobre los ríos Saldaña y Atá, y la quebrada Pole, en Ataco. Su recuperación ambiental costaría más de $80.300 millones. A la par, la Corporación plantea como una necesidad apremiante formular e implementar el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica (Pomca) del río Saldaña.

“La restauración nos costará más de $189.000 millones, con la formulación e implementación del Pomca del río Saldaña, que incluye la subzona hidrográfica del río Atá, para de esta manera ordenar el territorio”, señaló la directora.

De otra parte, Alfonso reveló que el valor total de las acciones de recuperación de los ríos, restauración de las hectáreas afectadas, implementación del Pomca y atención de áreas afectadas por incendios forestales asciende a $270.249 millones.

“Por esta razón, la Corporación presentó un esquema de trabajo que requiere la articulación integral con el Gobierno nacional, la Gobernación del Tolima, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), los municipios y los fondos nacionales y de regalías”, explicó.

La directora reiteró que enfrentar la minería ilegal requiere una respuesta integral y sostenida de todas las instituciones, que permita ejercer control sobre estas actividades, recuperar los ecosistemas afectados y prevenir que estas prácticas vuelvan a instalarse en el territorio.

Cortolima, en articulación con la Fuerza Pública, la Gobernación del Tolima y otras instituciones estatales, ha liderado 69 operativos contra la minería ilegal, que han permitido la aprehensión de 136 máquinas: 94 inutilizadas o destruidas y 42 incautadas. Asimismo, se han intervenido 189 minas, principalmente en municipios como Ataco, Coyaima y Chaparral.

Las afectaciones ambientales

Entre las principales consecuencias se encuentran las alteraciones de los cauces, el incremento de la turbidez del agua, la afectación de ecosistemas acuáticos y la contaminación por derrames de combustibles, entre otras.

También se advierten riesgos para la biodiversidad, particularmente para 60 especies de ictiofauna, 112 grupos de macroinvertebrados y 58 especies de perifiton.

La directora manifestó que la Corporación adelanta una nueva actualización técnica, a partir de los sobrevuelos realizados después de las recientes operaciones de desalojo, con el propósito de establecer si aumentó la extensión de las áreas afectadas y las coberturas naturales comprometidas.