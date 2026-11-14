Condenan a prisión al cabecilla financiero de las disidencias de alias ‘Calarcá’ en Tolima

Tolima

Un juez especializado de Ibagué condenó a 109 meses, es decir, más de nueve años de cárcel, a José Israel Robayo Vélez, alias ‘El Paisa’, quien era cabecilla financiero del frente Joaquín González de las disidencias de las Farc, facción de alias ‘Calarcá’.

La condena contra ‘El Paisa’ llegó luego de ser hallado culpable de los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, en concurso con fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de uso privativo; además de fabricación, tráfico y porte de armas de uso personal y constreñimiento para delinquir agravado.

Además, se ordenó el comiso a favor de la Fiscalía General de la Nación de los $3.000.000 que le incautaron al momento de la captura. También le impusieron una multa de 2.025 SMLMV.

La captura

En cumplimiento de una orden de registro y allanamiento, personal del Gaula de la Policía y del Ejército Nacional ingresó el 22 de octubre de 2025 a una vivienda ubicada en el corregimiento Santa Helena, vereda Tolda Vieja, del municipio de Roncesvalles (Tolima), donde sorprendieron a Robayo Vélez.

En el procedimiento le incautaron el siguiente material de guerra o intendencia:

Un arma de fuego tipo fusil, marca AK103, calibre 7.62x39, sin número de serie, con dos proveedores metálicos de color negro, sin munición.

calibre 7.62x39, sin número de serie, con dos proveedores metálicos de color negro, sin munición. Un arma de fuego tipo pistola, marca Smith & Wesson, color negro y plateado, modelo Springfield, MA USA, calibre 9 mm, con un proveedor para la misma.

color negro y plateado, modelo Springfield, MA USA, calibre 9 mm, con un proveedor para la misma. Un arma de fuego tipo pistola, marca Córdoba estándar, de fabricación INDUMIL Colombia, calibre 9 mm, con nueve cartuchos calibre 9 mm y proveedor para la misma.

marca Córdoba estándar, de fabricación INDUMIL Colombia, calibre 9 mm, con nueve cartuchos calibre 9 mm y proveedor para la misma. Un sello líquido de imprenta alusivo a las FARC.

Un talonario con 65 panfletos alusivos al frente Joaquín González, con sello húmedo, utilizados para las extorsiones.

al frente Joaquín González, con sello húmedo, utilizados para las extorsiones. Dinero en efectivo por valor de tres millones de pesos.

El 24 de febrero de 2025, la Defensoría del Pueblo advirtió que, desde finales del año 2024, hacía presencia el frente Joaquín González en el municipio de Roncesvalles para controlar la zona, realizar extorsiones, amenazas y homicidios selectivos, entre otras actividades criminales. Además, señaló que contaba con capacidad armada para enfrentar a la Fuerza Pública.

Alias ‘El Paisa’ al parecer sería el encargado de coordinar las extorsiones contra los campesinos de la zona, además de la logística de la estructura al margen de la ley en el occidente y sur del Tolima.