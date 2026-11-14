Tolima anuncia inversión de $10.000 millones para los Juegos Nacionales 2027

Tolima

En diálogo con Caracol Radio, la gerente del Instituto de Deportes del Tolima (Indeportes), Paola Arbeláez, indicó que la entidad contará con una inversión de $10.000 millones adicionales para intentar mejorar los resultados en los próximos Juegos Deportivos Nacionales de 2027, que se cumplirán en Córdoba y Sucre.

De acuerdo con la gerente, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, dispuso de esos recursos para garantizar el acompañamiento a los deportistas que buscarán medallas para el departamento en las justas deportivas del próximo año.

“Para garantizar los Juegos Nacionales, la gobernadora dispuso $10.000 millones, y nosotros tendremos el presupuesto del próximo año para seguir apoyando a nuestros deportistas en las competencias, en concentraciones que se van a dar. El 2027 será un año muy importante para ellos porque concentran mucho más sus esfuerzos en el entrenamiento para que la representación del Tolima sea excelente”, detalló.

En los pasados Juegos Nacionales de 2023, el Tolima ocupó la posición número 11 del medallero general, con nueve medallas de oro, 14 de plata y 24 de bronce. El reto para la próxima edición será superar esos resultados e ingresar, por lo menos, al top 10.

“Ya iniciamos todo el proceso de planeación de la logística. Lograr que todos los deportistas vayan a Juegos Nacionales y tengan garantizadas todas las condiciones involucra una logística muy grande. Hay que tener en cuenta el transporte, la alimentación, el hospedaje, unos espacios biomédicos y personal para acompañamiento”, explicó la gerente Arbeláez.

Una comisión de Indeportes Tolima ya realizó una visita de inspección a Sucre y Córdoba para identificar los retos logísticos que afrontará el instituto en medio del proceso de acompañamiento a los deportistas de todas las disciplinas.

“Queremos que ellos tengan la tranquilidad de que, pese al cambio administrativo que se está dando, estamos enfocados en garantizar todos los apoyos, la contratación de los entrenadores y el acompañamiento de los metodólogos. Nuestra prioridad es el deportista”, advirtió.

La gerente se refirió al reciente escándalo que sacudió al instituto por presuntas irregularidades o hechos de corrupción en la celebración de órdenes de prestación de servicios por más de $3.000 millones. El escándalo provocó la salida del anterior equipo directivo, incluida la gerente, por lo que Paola Arbeláez llegó en su reemplazo.