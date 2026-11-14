Gobierno nacional cambió al agente interventor de la Unidad de Salud de Ibagué

Tolima

La Superintendencia Nacional de Salud posesionó a Nicolás Muhrez Muvdi como el nuevo agente interventor de la Unidad de Salud de Ibagué (USI), la entidad que administra los puestos de salud y hospitales locales de la capital del Tolima.

A tres meses del cambio de Gobierno, dejó el cargo de interventora Edilma Hurtado, quien era cercana al exministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Hurtado duró 11 meses al frente de la USI como interventora y ahora la nueva administración de la Superintendencia de Salud la removió del cargo.

Muhrez Muvdi es odontólogo, especializado en Gerencia, y cuenta con una amplia trayectoria profesional en la gestión de servicios de salud y en el sector público.

A lo largo de su carrera ha desempeñado cargos de alta dirección, gerencia de instituciones hospitalarias públicas y liderazgo en áreas de auditoría, inspección y vigilancia del aseguramiento en salud. Fue secretario de Salud del Cesar, gerente de la EPS Coosalud y gerente del Hospital Eduardo Arredondo Daza de Valledupar, entre otros cargos.

El nuevo interventor de la ESE Unidad de Salud de Ibagué liderará el proceso de empalme con la administración saliente y deberá implementar un plan de acción que mejore y garantice la atención de los usuarios.

Cabe recordar que esta institución se encuentra bajo medida de intervención forzosa para administrar desde el 9 de diciembre de 2025. La alcaldesa Johana Aranda ha pedido que retorne a la Alcaldía el manejo de la USI, sin conseguirlo hasta ahora.

“La Supersalud asumió el compromiso de trabajar en la recuperación del sistema de salud haciendo seguimiento a las acciones de inspección, vigilancia y control que se desarrollen en los hospitales bajo medida de intervención, acompañando y verificando los avances en la atención en salud de los usuarios”, indicó la entidad.