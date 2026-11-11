Don Omar suspende nuevamente su gira tras recaída de una infección respiratoria

Don Omar anunció una nueva pausa en su gira luego de sufrir una recaída de la infección respiratoria que ha afectado su salud durante los últimos días. El artista deberá suspender nuevamente sus presentaciones y concentrarse en su recuperación.

A través de un comunicado dirigido a sus seguidores, el intérprete explicó que esperaba completar esta primera etapa de su recorrido musical con tres conciertos pendientes en Ontario, Las Vegas y Salt Lake City.

El cantante había regresado a los escenarios durante el pasado fin de semana, con presentaciones en California y Arizona. En ese momento, confiaba en que su estado de salud estaba mejorando; sin embargo, la infección volvió a afectarlo.

Don Omar manifestó que continuar con los conciertos en esas condiciones no sería responsable y que necesita guardar reposo para recuperarse completamente.

La decisión también representa un cambio en los planes de sus seguidores, quienes ya habían organizado viajes y compromisos para asistir a las presentaciones. El artista ofreció disculpas por lo ocurrido y expresó su tristeza por tener que modificar nuevamente las fechas.

Finalmente, agradeció las muestras de cariño y apoyo que ha recibido durante este proceso y aseguró que espera reprogramar los conciertos próximamente.

Por ahora, el artista deberá priorizar su salud antes de regresar a los escenarios.