Investigan accidente de tránsito donde murió joven de 27 años en el barrio Olaya

Un choque entre dos motocicletas cobró la vida de Carlos Enrique Herrera Mosquera, de 27 años, quien falleció luego de permanecer cerca de 21 horas bajo atención médica debido a las graves heridas que sufrió en el accidente.

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El siniestro ocurrió en la calle 9 del sector Nuevo Paraíso, en el barrio Olaya Herrera, en Cartagena. Según el informe de las autoridades, el hecho se presentó aproximadamente a las 11:40 p. m., cuando el joven conducía una motocicleta por esa zona de la ciudad.

En medio de su recorrido, por razones que aún no han sido establecidas, se produjo un choque con otro vehículo de las mismas características. La información disponible no precisa la identidad del segundo motociclista ni las condiciones en las que ocurrió la colisión.

La gravedad de las lesiones obligó a trasladar a Herrera Mosquera en una ambulancia hasta el Hospital Universitario del Caribe, donde recibió atención especializada. Sin embargo, su evolución no fue favorable y finalmente se confirmó su fallecimiento.