Inversión de $14.000 millones para UMayor: se ampliará sede en el barrio Armenia

a Institución Universitaria Mayor de Cartagena (UMayor) recibirá una inversión de $14.000 millones para ampliar su infraestructura en el barrio Armenia.

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El proyecto contempla aprovechar un terreno contiguo a la sede actual para construir nuevos salones y laboratorios, además de realizar adecuaciones que permitan fortalecer las actividades académicas.

La iniciativa busca responder a las necesidades de crecimiento de la institución y ofrecer mejores condiciones a los jóvenes que encuentran en la educación pública una oportunidad para avanzar profesionalmente.

La noticia fue destacada por Valentina Baracaldo, representante estudiantil, quien señaló que los recursos permitirán atender una de las solicitudes de la comunidad universitaria.

“Esta es una gran noticia para el pueblo cartagenero. Oficialmente, la Institución Universitaria Mayor de Cartagena tendrá destinados 14.000 millones de pesos para la inversión en infraestructura física de nuestra sede”, expresó.

La ampliación también representa una oportunidad para estudiantes de barrios como El Pozón, Nelson Mandela, Olaya Herrera y Fredonia, así como de corregimientos de la zona insular.

Los recursos hacen parte de las inversiones contempladas por la Administración distrital para fortalecer la educación superior.