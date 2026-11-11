Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

11 nov 2026 Actualizado 01:51

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cartagena

Ofrecen 40 millones de recompensa por hombres que robaron equipos del programa Mompox Inteligente

La cifra fue revelada por el mandatario bolivarense, Yamil Arana

Gobernación de Bolívar

Gobernación de Bolívar

Gobernación de Bolívar
Cartagena
Añadir Caracol Radio en Google

El hurto de dispositivos destinados a garantizar el acceso a internet en diferentes comunidades de Bolívar llevó al gobernador Yamil Arana Padauí a anunciar una recompensa de 40 millones de pesos para obtener información que permita esclarecer lo ocurrido.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El mandatario hizo pública la denuncia a través de sus redes sociales, donde señaló que los elementos sustraídos hacen parte de Mompox Inteligente, un programa que busca garantizar la conectividad de miles de hogares y facilitar el acceso a herramientas digitales en el departamento.

Ante lo sucedido, Arana solicitó el apoyo de los ciudadanos para dar con el paradero de los equipos y establecer quiénes estarían detrás del robo. La recompensa será entregada a quien proporcione datos que contribuyan a identificar a los responsables y recuperar los dispositivos.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado