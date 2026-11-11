Ofrecen 40 millones de recompensa por hombres que robaron equipos del programa Mompox Inteligente

El hurto de dispositivos destinados a garantizar el acceso a internet en diferentes comunidades de Bolívar llevó al gobernador Yamil Arana Padauí a anunciar una recompensa de 40 millones de pesos para obtener información que permita esclarecer lo ocurrido.

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El mandatario hizo pública la denuncia a través de sus redes sociales, donde señaló que los elementos sustraídos hacen parte de Mompox Inteligente, un programa que busca garantizar la conectividad de miles de hogares y facilitar el acceso a herramientas digitales en el departamento.

Ante lo sucedido, Arana solicitó el apoyo de los ciudadanos para dar con el paradero de los equipos y establecer quiénes estarían detrás del robo. La recompensa será entregada a quien proporcione datos que contribuyan a identificar a los responsables y recuperar los dispositivos.