Panamá aumenta su tránsito de buques en el Canal de Panamá

Este lunes 9 de noviembre, Panamá informó mediante un aviso a las navieras, sobre un aumento en su capacidad diaria de tránsito, al incorporar un cupo adicional de reserva en las esclusas Panamax para embarcaciones de la categoría Super, elevando de 18 a 19 los espacios disponibles por día en este segmento, puesto que en septiembre había sido reducido, por la sequía causada por el fenómeno de El Niño, informó la autoridad que administra esta vía estratégica..

Con este ajuste, la capacidad total del Canal aumenta a 34 cupos diarios de tránsito entre las esclusas Panamax y Neopanamax, brindando a los buques mayores oportunidades de acceso y una mejor capacidad de planificación de sus itinerarios.

Nueva medida en el Canal de Panamá a partir de noviembre

La medida se produce tras un aumento de las lluvias, lo que favorece el cruce por la ruta interoceánica. Por allí pasa el 5% del comercio marítimo mundial.

El canal, que conecta el Pacífico con el Atlántico, funciona con agua dulce que se almacena en dos lagos artificiales, por ese motivo, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) redujo a principios de septiembre de manera progresiva el número de tránsitos diarios de 36 a 32.

Posteriormente lo elevó a 33 por un aumento de las precipitaciones y ahora a 34, a partir del próximo jueves.

El canal batió en su último año fiscal, concluyó el 30 de septiembre, su récord de tránsito de carga, con 521 millones de toneladas en casi 14.000 buques.

Entre 2023 y 2024 el canal se vio obligado a reducir a 22 el número de cruces al día también por El Niño.

Con 80 km de longitud, la vía conecta sobre todas las rutas de China, Japón y Corea del Sur con la costa este de Estados Unidos, su principal usuario.

A partir de las fechas de reserva correspondientes al 24 de noviembre de 2026 en adelante, el espacio será ofrecido durante la apertura regular del Segundo Período de Competencia.

El Canal de Panamá indicó que mantiene un monitoreo permanente de las condiciones hidrológicas de la cuenca y de los niveles de sus lagos, y continuará comunicando oportunamente cualquier ajuste necesario para garantizar la confiabilidad, competitividad y sostenibilidad de la ruta interoceánica.

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