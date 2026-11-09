Se entregó exfuncionaria de la Alcaldía de Ataco, Tolima: la acusan de direccionar contratos

Tolima

En las últimas horas fue judicializada Adriyojana Lugo Camacho, quien hasta hace un mes fue secretaria de Planeación e Infraestructura de la Alcaldía de Ataco, Tolima, señalada de participar en un aparente entramado de corrupción dedicado al desfalco de los recursos provenientes de regalías.

La exsecretaria se entregó a las autoridades para responder por el escándalo que hoy tiene privados de la libertad al alcalde de Ataco para este periodo, Héctor Fabio Muñoz, y al exalcalde Miller Aldana. Se trata de un proyecto financiado con recursos de regalías para construir 1.170 unidades sanitarias en 47 veredas de Ataco, para el cual se habrían direccionado dos contratos de obra y dos de interventoría por 21.550 millones de pesos.

La exsecretaria de Planeación e Infraestructura fue acusada por la Fiscalía de elaborar los estudios previos de las dos interventorías para favorecer a un único proponente y de participar en el comité evaluador que recomendó adjudicárselas por 1.061 millones de pesos.

Adicional a esto, como supervisora, es señalada de permitir la ejecución de obras sin acompañamiento de la interventoría. También avaló un acta de suspensión contractual en agosto de 2024, que aparecía firmada por el representante de la firma interventora, quien nunca acudió a la reunión en la que se suscribió el documento.

Las irregularidades detectadas ocasionaron un detrimento patrimonial de 499 millones de pesos, correspondiente a los recursos girados, según la Fiscalía. Las obras siguen sin terminar en este municipio, afectado durante décadas por la violencia e incluido en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

Lugo Camacho fue capturada luego de presentarse ante la Sijin de la Policía Nacional en Neiva (Huila), después de conocer de la existencia de una orden judicial en su contra.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción le imputó los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público.

Sin embargo, la procesada no aceptó los cargos y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en su lugar de residencia, decisión que fue apelada por la Fiscalía.