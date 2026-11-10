Tres generales del Ejército Nacional saldrían del servicio activo en las próximas semanas

Soldados que recibieron honores durante la "Operación Esperanza", en Bogotá, Colombia, el 26 de junio de 2023. (Foto de Sebastian Barros/NurPhoto vía Getty Images) / NurPhoto

El Ejército Nacional tendría previstos cambios en la línea de mando de tres unidades militares, que implicarían la salida de los generales Gerardo Ortiz Ramírez, Jorge Mario Aguirre Martínez y Milton Escobar Gallego. Los movimientos estarían relacionados con cuestionamientos a la situación de seguridad en sus jurisdicciones y los resultados de las operaciones militares.

Uno de los oficiales que saldría es el general Gerardo Ortiz Ramírez, comandante de la Octava División, responsable de las operaciones militares en Arauca y Casanare. También dejaría el cargo el general Jorge Mario Aguirre Martínez, quien está al frente de la Brigada 18, con jurisdicción en Arauca. En este caso, uno de los hechos que rodea la decisión es el secuestro de la subteniente María Camila Pantoja en Saravena, ocurrido el pasado 4 de noviembre.

A estos movimientos se sumaría la salida del general Milton Escobar Gallego, comandante de la Brigada 23, en Nariño, por los cuestionamientos a los resultados operacionales de esa unidad militar frente a las estructuras armadas ilegales que delinquen en el departamento.

Los cambios representarían movimientos en el mando de unidades estratégicas del Ejército, en momentos en que la Fuerza enfrenta cuestionamientos por las condiciones de seguridad en varias regiones del país y la capacidad de respuesta frente a las acciones de los grupos armados ilegales.