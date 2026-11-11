Más carga en las vías y costos 6,13 % más altos: cinco prácticas para operar con eficiencia

El transporte de carga en Colombia enfrenta un incremento anual de costos del 6,13 %, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

El aumento coincide con uno de los periodos de mayor actividad logística, pues entre mediados de noviembre y la primera semana de enero se incrementa el volumen de carga, los envíos, el transporte de mercancías y los despachos.

Durante esta temporada, las carreteras pueden recibir hasta cuatro millones de vehículos en un solo día, según cifras registradas en años anteriores por el Ministerio de Transporte. A esto se suman las restricciones para vehículos pesados durante los puentes festivos, los cierres por lluvias y bloqueos, y el incremento en los robos de mercancía.

Estas condiciones prolongan los recorridos, generan tiempos de espera y obligan a los conductores a cumplir más despachos y jornadas extensas, con menos margen para descansar o realizar mantenimientos.

Como resultado, aumentan los gastos de operación y los riesgos de fatiga, accidentes y fallas mecánicas en carretera. Para afrontar estos meses, Daniel Ocampo, vicepresidente de Operaciones para América Latina de Zonar, empresa de tecnología para la gestión de flotas, recomienda que las compañías de carga y logística comiencen a preparar sus vehículos y conductores desde ya. Por lo cual plantea cinco prácticas:

1. Programar el mantenimiento antes del aumento de los despachos: Revisar los vehículos según el kilometraje y las horas de funcionamiento del motor permite detectar fallas antes de que salgan a carretera. Una de las alternativas para asegurar el correcto funcionamiento es la plataforma de Zonar, que permite programar las revisiones preventivas y complementar el seguimiento con inspecciones preoperacionales digitales.

Esto ayuda a identificar problemas mecánicos y reducir las paradas imprevistas, que pueden ocasionar pérdida de viajes, incumplimientos y penalidades.

2. Planear rutas y horarios con información de los recorridos: Analizar el historial de viajes, la congestión y las restricciones para vehículos pesados permite definir rutas alternas y horarios de despacho.

“La tecnología de geocercas ayuda a establecer recorridos autorizados, generar alertas ante desvíos y ajustar los tiempos de llegada cuando hay cierres o cambios en las vías”, explica Ocampo.

3. Medir el consumo de combustible por vehículo y conductor: El motor encendido con el vehículo detenido o ralentí, las aceleraciones bruscas y los excesos de velocidad incrementan el gasto.

En estos casos, los sensores de combustible y reportes de consumo permiten identificar variaciones, comportamientos inusuales y posibles extracciones no autorizadas, además de establecer metas de ahorro.

4. Prevenir la fatiga y los malos hábitos al volante: Implementar cámaras con inteligencia artificial permite detectar en tiempo real comportamientos de riesgo, como el uso del celular, señales de somnolencia y excesos de velocidad. Cuando identifican alguna de estas conductas, emiten una alerta de voz al conductor y notifican a la empresa a través de la plataforma.

Esto permite monitorear los hábitos de conducción, identificar cuáles son las conductas de riesgo más recurrentes y tomar medidas correctivas mediante capacitaciones o acciones preventivas.

5. Reforzar la seguridad de los vehículos y la mercancía: Definir rutas autorizadas, configurar geocercas y activar alertas por paradas no programadas permite identificar situaciones fuera de lo habitual.

El directivo de Zonar explica que esto se puede lograr al integrar sensores de cierre de puertas, botones de pánico y cámaras de video, que generan avisos ante posibles incidentes y aportan registros para revisar lo ocurrido. Este monitoreo en tiempo real es especialmente útil durante los recorridos nocturnos, cuando se concentra una parte importante de los robos de carga.