ELN tendría en la mira la base aérea de la FAC de Palanquero: planearía atacarla con drones

ELN tendría en la mira la base aérea de Palanquero de la FAC: planea atacarla con drones. Foto: suministrada.

Un reporte de riesgo potencial fechado el 19 de octubre de 2026 y conocido por Caracol Radio advierte sobre las intenciones del ELN de cometer un atentado terrorista con drones contra las instalaciones de la Base Aérea de Palanquero (CACOM 1), ubicada en Puerto Salgar, Cundinamarca.

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El plan del ELN

De acuerdo con el documento, alias ‘Silvana Guerrero’, cabecilla del ELN, e integrantes del Estado Mayor Nacional de esta organización armada “están pendientes del trabajo de inteligencia delictiva que vienen adelantando integrantes del Frente de Guerra Urbano Nacional del GAO ELN, bajo el mando de alias Camilo o Román, a la base de la Fuerza Aérea, ya que tendrían planeado realizar un atentado terrorista con drones contra las instalaciones de dicha base”.

El reporte también advierte que a los integrantes de esa estructura les habrían ordenado “utilizar equipos de comunicación de alta frecuencia para no tener que usar teléfonos celulares dentro de las coordinaciones y evitar ser detectados y ubicados”.

Caracol Radio confirmó que esta fue la tercera alerta entregada a la Fuerza Aérea Colombiana sobre las intenciones del ELN de cometer un atentado terrorista contra la base aérea de Palanquero. Los primeros informes de inteligencia fueron recibidos en junio y, posteriormente, entre agosto y septiembre. Finalmente a finales de octubre, nuevos documentos advertían sobre los planes de la organización criminal contra las instalaciones militares.

La posible amenaza tiene como objetivo una de las instalaciones estratégicas de la Fuerza Aérea Colombiana en el centro del país. En Palanquero opera el Comando Aéreo de Combate No. 1, que cumple funciones relacionadas con las operaciones aéreas y la defensa del espacio aéreo nacional.

La importancia de la base

La base también cuenta con capacidades de apoyo y mantenimiento de sistemas de radar, incluidos equipos aerotransportados utilizados por las aeronaves de combate de la Fuerza Aeroespacial.

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Sin embargo, Palanquero no es solamente una base de radares: allí opera uno de los principales componentes de combate de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. En esta unidad tienen presencia los escuadrones de aviones Kfir, además de aeronaves de apoyo táctico como los AC-47T Fantasma, aviones de entrenamiento T-6C Texan II y helicópteros Huey II. También integra sistemas remotamente piloteados por ScanEagle, utilizados en labores de vigilancia y reconocimiento.

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