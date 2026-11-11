Alcaldía de Tunja y Asobares acuerdan nuevos horarios de funcionamiento

El 8 de diciembre se evaluará el Decreto 0289 para revisar las medidas sobre el funcionamiento de establecimientos nocturnos y las propuestas del sector.

Tunja

Luego de una nueva mesa de diálogo en la que participaron el alcalde de Tunja, Rafael Guillermo Acevedo Pedroza, voceros de Asobares, comerciantes de establecimientos nocturnos y la policía nacional se anunció un acuerdo que permitirá una ampliación durante tres días en los horarios de funcionamiento.

Como resultado del encuentro, se acordaron nuevos horarios de funcionamiento:

Domingo a miércoles: hasta la 1:00 a. m.

Jueves, viernes y sábado: hasta las 3:00 a. m.

Asimismo, desde la alcaldía se informó que el próximo 8 de diciembre se evaluará el Decreto 0289, que regula los horarios del comercio nocturno, para revisar sus resultados y las propuestas del sector.

Por su parte en un video publicado por miembros de Asobares agradecieron la reunión y los acuerdos.

Camilo Ojeda agradeció a la alcaldía por el espacio de escucha.

“Luego de jornadas extensas de diálogo y concertación, tenemos noticias importantes para contarle a los comerciantes de la economía nocturna de la ciudad de Tunja. Queremos agradecer al señor alcalde y el comité por escucharnos”.

Por su parte, David Contreras recordó que los comerciantes de la noche deben cumplir con la ley y los requerimientos de la alcaldía de Tunja.

“Fuimos escuchados y gracias a eso hoy podemos anunciar este beneficio. A su vez a todos los empresarios de la economía nocturna, les hago un llamado para que funcionen de manera legal para que cumplan las reglas de juego, para que mitiguen el ruido, para que no incomode la tranquilidad de sus vecinos y por el contrario trabajemos con ellos de manera articulada. Este beneficio es para el disfrute de ustedes, pero también para que la ciudadanía se dé cuenta que tiene empresarios responsables”.

La alcaldía de Tunja destacó que, “le apostamos al diálogo y a los acuerdos que permitan dinamizar la economía, respetar el descanso de los ciudadanos y fortalecer la seguridad y la convivencia”.