Cancillería vuelve a denunciar “corbatas” en gobierno anterior: 322 contratos suscritos en 2 días

No paran las denuncias por parte del Gobierno de Abelardo De La Espriella, sobre presuntas irregularidades en contratación que habría incurrido la administración de Gustavo Petro.

Esta vez la denuncia de la Cancillería es sobre 809 contratos fueron firmados por más de $100.000 millones, de los cuales 322 fueron suscritos en apenas dos días.

La Secretaría General del Ministerio de Relaciones Exteriores identificó posibles irregularidades, puntualmente en 19 contratos, que fueron suscritos desde enero de 2026.

Los casos fueron puestos en conocimiento de la Contraloría General de La República, para que se encargue de la investigación y de las verificaciones correspondientes.

“Corbatas”

Las denuncias sobre presuntas “corbatas” que habría dejado el gobierno de Gustavo Petro, se presentan en medio de las denuncias por los recursos comprometidos durante los últimos meses y en la necesidad de llevar a cabo una revisión y un plan de austeridad.

Con esta denuncia, el Gobierno insiste en la necesidad de que el Congreso aprueba la Ley de Financiamiento, para hacerle frente a la “deuda pública“ que heredó de la administración anterior.