“La intimidad no puede convertirse en arma”: Andrea Petro sobre videos de su papá con Deicy Jiménez

Andrea Petro, hija del expresidente Gustavo Petro, se pronunció luego de que en los últimos días se difundiera otro video de su padre con Deicy Jiménez. Pidió que las denuncias se investiguen sin “vulnerar la dignidad ajena”.

A través de un escrito publicado en sus redes sociales, la hija del exmandatario se refirió a la publicación de videos que involucran a su padre, en medio del caso de presunto intercambio de contratos por favores sexuales con Deicy Jiménez.

“Grabar a escondidas a mi padre, registrar sus conversaciones privadas y conservar ese material para utilizarlo deliberadamente como instrumento de presión, exposición y manipulación de la opinión pública constituye un hecho de enorme gravedad”, aseguró.

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Además, añadió que “La intimidad no puede convertirse en un arma, ni la confianza en una trampa”. Esto en relación a que ha sido la misma Delcy Rodríguez quien ha hecho público material privado con Petro y que, aparentemente, el exmandatario no sabía que se le estaba grabando.

Sin embargo, Andrea Petro pidió que las denuncias de Rodríguez se investiguen, respetando el debido proceso, “pero que también se examine la utilización deliberada de material privado y la vulneración de los derechos fundamentales”.

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La hija del expresidente cerró su pronunciamiento sosteniendo que las denuncias contra su padre no otorgan derecho a que se vulnere su dignidad. “La justicia debe garantizar los derechos de todos, sin excepciones”, finalizó.

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