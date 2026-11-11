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11 nov 2026 Actualizado 09:02

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“La intimidad no puede convertirse en arma”: Andrea Petro sobre videos de su papá con Deicy Jiménez

La hija del expresidente defendió su derecho a la intimidad, tras los videos difundidos recientemente en los que se ve con Deicy Jiménez.

Gustavo Petro junto a una de sus hijas, Andrea Petro. Foto: Instagram oficial de Andrea Petro.

Gustavo Petro junto a una de sus hijas, Andrea Petro. Foto: Instagram oficial de Andrea Petro.

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Andrea Petro, hija del expresidente Gustavo Petro, se pronunció luego de que en los últimos días se difundiera otro video de su padre con Deicy Jiménez. Pidió que las denuncias se investiguen sin “vulnerar la dignidad ajena”.

A través de un escrito publicado en sus redes sociales, la hija del exmandatario se refirió a la publicación de videos que involucran a su padre, en medio del caso de presunto intercambio de contratos por favores sexuales con Deicy Jiménez.

“Grabar a escondidas a mi padre, registrar sus conversaciones privadas y conservar ese material para utilizarlo deliberadamente como instrumento de presión, exposición y manipulación de la opinión pública constituye un hecho de enorme gravedad”, aseguró.

Lea también: “Quien busca justicia, entrega pruebas a Corte, no a titulares”: Petro sobre video de Deicy Jiménez

Además, añadió que “La intimidad no puede convertirse en un arma, ni la confianza en una trampa”. Esto en relación a que ha sido la misma Delcy Rodríguez quien ha hecho público material privado con Petro y que, aparentemente, el exmandatario no sabía que se le estaba grabando.

Sin embargo, Andrea Petro pidió que las denuncias de Rodríguez se investiguen, respetando el debido proceso, “pero que también se examine la utilización deliberada de material privado y la vulneración de los derechos fundamentales”.

Puede leer: “No desviemos el tema”: Deicy Jiménez sobre sus denuncias contra el expresidente Petro

La hija del expresidente cerró su pronunciamiento sosteniendo que las denuncias contra su padre no otorgan derecho a que se vulnere su dignidad. “La justicia debe garantizar los derechos de todos, sin excepciones”, finalizó.

Le puede interesar: Andrea Petro denuncia un plan para destruir a su padre: “da la impresión de que está orquestado”

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Christian Coronado

Christian Coronado

Comunicador Social y Periodista de la Universidad de la Sabana. Actualmente editor de la noche del Servicio...

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