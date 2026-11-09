“Hasta las últimas consecuencias”: Ocampo estudia acciones legales tras reporte de la primera dama

A través de un video en sus redes sociales, el senador del Pacto Histórico Alejandro Ocampo anunció que estudia tomar acciones, junto a su equipo de representación legal, tras considerar insuficiente la información presentada de los aportes a la fundación de la primera dama Ana Lucía Pineda.

Cabe recordar que tras la orden de un juez, originada en una acción de tutela de Ocampo, la Fundación Colombia Luz y Sonrisas de la primera dama tuvo que rendir cuentas de las donaciones recibidas en el marco de la emergencia por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Según el senador, en el reporte de 54.000 millones presentado por la fundación no se cumple lo ordenado por el juez, dado que no le fueron presentados los soportes y registros contables de dichas cuantías. “No tengo las consignaciones, no tengo el registro de los señores que donaron”, manifestó el congresista.

“A pesar de que el juez se los ordenó, están ‘mamando gallo’ y aquí hay algo raro”, señaló.

Los reclamos de Alejandro Ocampo a la fundación de la primera dama

Alejandro Ocampo señaló que en el informe se relacionan mil millones de pesos para una obra en el Chocó que habría llegado a través de la fundación, pero no recibida por ellos, dinero que, según el senador, está en una fiducia sancionada.

“La sancionaron porque pagó a una constructora que se quebró en Cali”, aseguró.

Ocampo denunció también que el punto de acopio de la Industria de Licores del Valle, cajas con ayudas y donaciones de ciudadana de Cali, habrían sido supuestamente marcadas como hechas por la fundación de la primera dama.

“Cogieron lo que sacaron del mercado familias y dicen que fue la donación de ellos”, afirmó.

Además, afirmó que no hay claridad de otras donaciones presentadas en el informe, como 8.000 computadores entregados en Buenaventura, de los cuales, según Ocampo, no hay indicio.

¿Cuánto fue el reporte de donaciones de la fundación de la primera dama?

Los aportes recogidos por la Fundación Colombia Luz y Sonrisas suman, según el informe presentado, cerca de $54.607.443,810, recursos que vienen del sector privado y ninguno del sector público. El 81% de las ayudas provienen de la principal donación, que fue la que realizó el Grupo Gilinski.

La Fundación señala que dichos recursos se encuentran depositados en entidades financieras, que están debidamente vigiladas y reguladas, y bajo principios de transparencia, trazabilidad y adecuada administración.

Además, señalan que los costos asociados a su administración ascienden a $43.016.639; y que llevan $11.916. 639 en gastos administrativos.