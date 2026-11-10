La FLIP advierte que aplazamientos judiciales ponen en riesgo la justicia en caso de Wilder Córdoba

Pasto-Nariño

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) alertó y exigió que el proceso judicial por el asesinato del periodista Wilder Córdoba, ocurrido en Nariño en 2022, avance con celeridad y garantice los derechos de las víctimas.

Según la organización, La negligencia estatal y los reiterados aplazamientos de la audiencia preparatoria ponen en riesgo, la continuidad de las medidas de aseguramiento contra los acusados. “De persistir estas dilaciones, se prolongaría la espera de las víctimas por justicia y aumentaría el riesgo de impunidad en este caso”: agrega el comunicado.

Wilder Córdoba era director de Unión Televisión, uno de los principales medios de La Unión, Nariño. Se destacó por su labor de veeduría ciudadana y liderazgo social. El 28 de noviembre de 2022 fue asesinado por dos sujetos mientras se desplazaba para realizar una entrevista.

Más información 70 kilos de pólvora negra fueron hallados en una vivienda en Pasto

A casi cuatro años del crimen, el proceso judicial sigue sin una sentencia. La audiencia preparatoria, en la que se definen las pruebas que serán presentadas durante el juicio, ha sido aplazada varias veces durante casi un año. La más reciente estaba programada para el 6 de noviembre, pero fue nuevamente pospuesta por el Juzgado Primero del Circuito Especializado con funciones de conocimiento de Pasto hasta el 28 de enero de 2027.

Por el crimen hay dos personas vinculadas quienes se encuentran en la cárcel cumpliendo condenas por otros delitos. No obstante, las demoras podrían dar lugar a una solicitud de libertad por vencimiento de términos.

La audiencia para para evaluar la solicitud de libertad por vencimiento de términos de los implicados, fue aplazada para el próximo 25 de noviembre, ante lo cual hicieron un llamado a la Fiscalía General de la Nación a impulsar el proceso con diligencia y al juzgado encargado del juicio a evitar aplazamientos injustificados, teniendo en cuenta la condición de periodista de la víctima y la necesidad de garantizar justicia.

“Las dilaciones judiciales podrían comprometer la comparecencia de los acusados al juicio y dificultar el avance del proceso. Así ocurrió en el caso del periodista Mardonio Mejía, en Sucre, en el que los acusados de su asesinato recuperaron la libertad por vencimiento de términos. También hacemos un llamado al Juzgado Municipal 006 Penal con Función de Control de Garantías de Pasto que, ante la solicitud de libertad, evalúe las causas de las demoras y las responsabilidades procesales, y, respete los derechos de los acusados y las víctimas”: agrega el comunicado.

La familia de Wilder Córdoba y la FLIP exigieron justicia y reparación para el periodista.