Parlamento Europeo alerta por retrocesos en derechos en Colombia

La iniciativa fue presentada el 28 de octubre por la eurodiputada italiana Cristina Guarda, integrante del grupo Verdes/Alianza Libre Europea, mediante una pregunta escrita dirigida a la Comisión Europea, identificada con el número E-004402/2026.

En el documento, Guarda advierte sobre varias decisiones atribuidas al nuevo Gobierno colombiano, entre ellas la revisión de contenidos educativos relacionados con la denominada “ideología de género”, la eliminación de proyectos de apoyo a actividades productivas para personas LGBTIQ+ y una fuerte reducción de los recursos destinados a salud y derechos sexuales y reproductivos.

La parlamentaria también señala que la disolución del Ministerio de Igualdad y Equidad podría debilitar las instituciones encargadas de proteger estos derechos. Las preocupaciones, según el documento, fueron trasladadas a las instituciones europeas por organizaciones colombianas de la sociedad civil.

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Ante este panorama, Cristina Guarda pidió a la Comisión Europea explicar cómo utilizará el diálogo político y la cooperación con Colombia para promover el respeto por los derechos de las mujeres y de la población LGBTIQ+. También preguntó si la delegación de la Unión Europea en el país establecerá consultas periódicas con organizaciones sociales y qué indicadores utilizará para identificar posibles retrocesos y mantener informado al Parlamento Europeo.

La eurodiputada plantea que la relación entre la Unión Europea y Colombia debe contribuir a preservar los avances alcanzados en igualdad y derechos humanos, de acuerdo con las prioridades del Plan de Acción de Género III del bloque europeo.

Por ahora, la iniciativa corresponde a una solicitud de explicaciones a la Comisión Europea y no a una sanción ni a una decisión formal contra Colombia.

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