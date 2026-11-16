Cambio de operador no solucionó fallas en la entrega de medicamentos de Nueva EPS en Ibagué

Ibagué

Más de 28 mil usuarios del régimen contributivo de Nueva EPS afrontan dificultades para acceder a sus medicamentos en Ibagué, pese al cambio de operador hace más de una semana. Así lo reveló la secretaria de Salud, Yannifer Guzmán.

De acuerdo con la funcionaria, el nuevo operador seleccionado, Medisfarma, carece de las capacidades necesarias para mejorar el cuestionado servicio que durante cinco meses ofreció el anterior operador, Drogas La Rebaja.

“El operador Medisfarma asume la entrega de medicamentos de casi 29 mil ibaguereños y continuamos con dificultades. Una situación que no estaba planeada, no había un punto para atender la magnitud de la población que está vinculada con ese punto de entrega, no tenemos una sala de espera adecuada, no hay una infraestructura adecuada”, denunció.

Además, la funcionaria reveló que, en ocasiones, los ibaguereños esperan durante horas el turno que les asignaron y, al final, les informan que no hay disponibilidad de los medicamentos que les formularon.

“No hay los medicamentos suficientes y continuamos teniendo en estos momentos alrededor de un 40 % de pendientes sobre lo que voy a reclamar. A quien alcanza un turno, al no tener un talento humano ni infraestructura suficiente, no hay cómo recibir a todos los usuarios. Quien alcanza a recoger su ficha tampoco se lleva sus medicamentos completos”, acotó.

En mayo del presente año, Drogas La Rebaja asumió la entrega de medicamentos para los usuarios de Nueva EPS. Sin embargo, el servicio resultó insuficiente por la falta de medicamentos para enfermedades como hipertensión, diabetes y condiciones de salud mental.

“Por lo menos en cuatro semanas de operación comiencen a tener una normalidad, que comiencen a disminuir los tiempos de espera de manera considerable a unos tiempos normales de una o dos horas, que es lo que demoran en otras farmacias”, advirtió Guzmán.

Es decir, los usuarios de Nueva EPS deberán esperar por lo menos un mes más para acceder a un mejor servicio de entrega de medicamentos en Ibagué.