Procuraduría exige a alcaldes del Tolima asegurar recursos para víctimas y presos

Tolima

En el cierre de 2026, cuando comienza la planificación de la vigencia fiscal de 2027, la Procuraduría General de la Nación les pidió a la Gobernación del Tolima y a las alcaldías municipales que adopten medidas para garantizar los derechos fundamentales de las víctimas del conflicto armado y de las personas privadas de la libertad.

El ente de control advirtió la importancia de que las obligaciones legales de atención y protección cuenten con respaldo presupuestal, capacidad institucional y mecanismos efectivos de coordinación.

Por tanto, señaló que es necesaria la asignación oportuna de recursos para la vigencia fiscal 2027, con el fin de evitar que la falta de presupuesto o de gestión administrativa afecte a estos grupos poblacionales.

A los alcaldes municipales, la entidad les solicitó asegurar recursos para la prevención, atención, asistencia y reparación integral de las víctimas, actualizar los Planes de Acción Territorial antes del 31 de diciembre de 2026 y garantizar la implementación de los planes de contingencia.

Además, recordó la obligación de disponer de mecanismos que permitan entregar oportunamente las ayudas humanitarias, dentro de los términos legales, y responder ante desplazamientos forzados, confinamientos y otras emergencias.

El Ministerio Público también requirió garantizar recursos para alimentación, agua potable, saneamiento, salud, infraestructura y mantenimiento de establecimientos carcelarios. Además, solicitó inversión para atender a quienes permanecen en estaciones de Policía y centros de detención transitoria.

Por último, en su pronunciamiento señaló que es apremiante fortalecer los convenios con el INPEC, implementar medidas para superar el hacinamiento y disponer de planes de prevención y atención de emergencias.