Junta Directiva saliente insiste en elegir presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué

Ibagué

La novela en la que se ha convertido la elección del nuevo presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué tiene un nuevo capítulo. Para el miércoles 18 de noviembre se citó a una sesión extraordinaria de la Junta Directiva, al parecer, para intentar elegir nuevamente.

Caracol Radio accedió al documento mediante el cual se convoca a la sesión, prevista para las 8:00 de la mañana en el Hotel Estelar. Todo apunta a que se pedirá a los actuales integrantes de la Junta que nombren un presidente ejecutivo en propiedad, aunque les queda menos de un mes para terminar su periodo en el órgano directivo de la Cámara.

Fuentes confidenciales le indicaron a Caracol Radio que ese día se insistirá en escoger un nuevo presidente ejecutivo antes del 3 de diciembre, cuando se elegirán los nuevos integrantes de la Junta Directiva. En el punto 2 del orden del día figura la posesión de los recientes delegados nombrados por el Gobierno Nacional y, en el punto 3, la postulación y elección del presidente ejecutivo.

El contexto

Todo inició el pasado 27 de octubre, cuando la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Ibagué decidió terminar el contrato de Carlos Hernando Enciso Pérez como su presidente ejecutivo, tras dos años en el cargo.

Horas más tarde, la Junta Directiva anunció a Victoria Castillo en su reemplazo, lo que generó polémica por su cercanía con sectores políticos del Partido Conservador. La Junta informó que tomó como referencia, entre otros elementos, los resultados del proceso de selección y meritocracia adelantado por el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA) en 2024.

Casi una semana más tarde, Victoria Castillo desistió del nombramiento debido a los cuestionamientos que surgieron en la región por la posible politización del ente cameral.

Apenas unos días después, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo designó a Efraín Valencia Andrade, Santiago Echeverry Alvira y Rafael Vásquez Henao como principales representantes del Gobierno Nacional en la Junta Directiva, quienes deberán posesionarse en la polémica sesión extraordinaria del miércoles 18 de noviembre.

Al parecer, ese día los nueve integrantes deberán elegir al nuevo presidente ejecutivo de entre los cinco seleccionables que establece el concurso de méritos de 2024.

De quién se trata

Caracol Radio conoció, por fuentes confidenciales, que se trataría de Juan Manuel Lozano Rodríguez, un abogado y administrador de proyectos, recordado por haber sido secretario de Gobierno de la Alcaldía de Ibagué durante la administración del exalcalde y exministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Al parecer, la saliente Junta Directiva insistiría en dejar un presidente ejecutivo y se habría decantado por el antiguo funcionario de Jaramillo, una de las principales figuras del petrismo o la izquierda en el país.

Sin embargo, fuentes también le indicaron a Caracol Radio que, en el último tiempo, Juan Manuel Lozano se acercó al proyecto del presidente Abelardo de la Espriella, a través de su relación con el vicepresidente José Manuel Restrepo.

Antes de conocer estas versiones, el nuevo delegado del Gobierno Nacional en la Junta Directiva, Efraín Valencia, le indicó a Caracol Radio que era más prudente esperar la elección de la nueva Junta Directiva el próximo 3 de diciembre y luego decidir el camino para escoger un presidente ejecutivo.

“Puede ser una base lo que se trabajó, pero el proceso hay que hacerlo de la mejor manera y hacerlo con calma y bien estructurado para que transmita confianza al empresariado. Eso es lo que considero. Tiene que trabajarse un proceso claramente porque han pasado dos años y han cambiado condiciones de los mismos candidatos”, acotó.

Todas las decisiones polémicas de las últimas semanas han sido lideradas por el presidente de la Junta Directiva, John Peñaloza, a quien han cuestionado empresarios reconocidos como Tania Sierra.

“Se equivocó John Peñaloza y toda la Junta completa porque no fueron cinco votos, sino seis. Eso lo tenemos que ver ahora en las urnas. Curiosamente ahora los principales van de suplentes, y los suplentes de principales. Yo creo que eso lo tenemos que hacer ver ahora en las urnas. ¿Pretenden seguir cometiendo errores?”, cuestionó Sierra en su momento con relación al primer intento de nombrar presidente ejecutivo.