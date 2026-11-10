Operativos con el Bloque de Seguridad Urbana dejan 89 capturados en Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, confirmó que, con la llegada de los integrantes de la fuerza pública que hacen parte del Bloque Operativo de Seguridad Urbana, BOSUR, se han desarrollado por lo menos 30 diligencias de allanamiento y registro, dejando como resultado la captura de 89 personas: 51 en flagrancia y 38 mediante orden judicial.

El BOSUR está integrado por 500 uniformados en diferentes sectores de la ciudad que han logrado la incautación de 18.441 dosis de marihuana, 8.485 dosis de otras sustancias y la recuperación de seis motocicletas.

“Tenemos resultados contundentes. Estamos cerrándole el cerco a la delincuencia, afectando sus estructuras criminales y atacando sus fuentes de financiación. En Ibagué no vamos a bajar la guardia; seguimos trabajando para proteger la vida y la seguridad de los ibaguereños”, afirmó la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda.

Las cifras indican que, de los capturados, 25 estarían relacionados con homicidio, 23 con tráfico de estupefacientes, 17 con hurto, tres con lesiones personales, dos con porte ilegal de armas, uno con feminicidio, uno con concierto para delinquir, uno con extorsión y 16 con otros delitos.

En medio de los operativos también se incautaron tres armas de fuego, cuatro pistolas traumáticas y 12 cartuchos. Adicionalmente, se incautó un vehículo, una motocicleta, 36 celulares y $14 millones en efectivo. También se logró la recuperación de seis motocicletas.

Dato: Las autoridades sacaron de circulación 18.441 dosis de marihuana, 3.700 dosis de cocaína, 4.720 dosis de bazuco y 65 dosis de tussi.