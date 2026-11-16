Ejército aumenta la presencia de tropas en los peajes del Tolima para el plan retorno

Tolima

Los recientes atentados terroristas cometidos en el vecino departamento del Huila, así como en el peaje Pipiral, en el Meta, llevaron a reforzar considerablemente la presencia del Ejército Nacional en los peajes y vías del Tolima durante el plan retorno de este lunes 16 de noviembre.

La institución informó sobre el aumento del pie de fuerza en los peajes de Armero, Flandes, Chicoral y Gualanday, para garantizar el regreso seguro a casa de los miles de colombianos que aprovecharon el puente festivo para viajar.

“Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, nuestros soldados de la Sexta Brigada custodian las vías y la infraestructura crítica del departamento, brindando seguridad para que propios y visitantes disfruten de un Tolima seguro”, informó la institución.

Se prevé, por tanto, que los viajeros noten una mayor presencia del Ejército en las vías del Tolima, con el fin de mejorar la percepción de seguridad y permanecer alerta ante cualquier posible ataque, como el registrado en las últimas horas en el peaje de la vía Neiva-Bogotá.

Las unidades presentes hacen parte del Batallón de Infantería N.º 18 Coronel Jaime Rooke y del Batallón de Infantería N.º 16 Patriotas. Estas deberán permanecer a lo largo de la jornada en los puntos estratégicos, donde se prevé un mayor control al paso de conductores.