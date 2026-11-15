Minería ilegal se expande por el sur del Tolima: destruyen mina en Ortega

Tolima

La minería ilegal parece expandirse por los municipios del sur del Tolima. Así lo evidencia una reciente operación del Ejército Nacional en Ortega, municipio donde hasta ahora han sido escasos los operativos contra la extracción ilegal de oro.

Los golpes de las autoridades contra estas actividades se han vuelto frecuentes en Ataco, Chaparral, Coyaima y hasta Rioblanco. Ahora se suma a la lista Ortega, ubicado en el sur, pero más cerca de los municipios del centro, donde también hay presencia de las disidencias de las Farc.

En las últimas horas, tropas de la Sexta Brigada destruyeron una unidad productora minera ilegal que era utilizada para la explotación ilícita de yacimientos mineros sobre la cuenca del río Saldaña, en la vereda San Diego de Ortega, Tolima.

“Fue así como se logró inhabilitar una máquina excavadora, una clasificadora, un motor industrial y 300 metros de manguera. Este resultado representa una afectación económica estimada en 518.100.000 pesos en maquinaria”, indicó el teniente coronel Jairo Mendoza, comandante del Batallón de Infantería N.° 18, Coronel Jaime Rooke.

El golpe en total supera los 1.600 millones de pesos, si se tienen en cuenta los más de 2.500 gramos de oro que se extraían mensualmente, avaluados en más de mil millones de pesos.

“Esta acción impacta directamente las finanzas del GAO-r Estructura Ismael Ruiz, Comisión Gerónimo Galeano, debilitando su capacidad de financiación criminal y su accionar delictivo en el sur del Tolima”, enfatizó el oficial.