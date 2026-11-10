A tres meses del terremoto, 44 colegios del Tolima permanecen cerrados por colapsos

Tolima

A tres meses del terremoto del 10 de agosto, el sector educativo del Tolima espera los recursos para reponerse de las devastadoras afectaciones provocadas en 190 sedes, de las cuales 44 permanecen cerradas por el colapso o el inminente colapso de sus estructuras.

En diálogo con Caracol Radio, el secretario de Educación del Tolima, Andrés Bedoya, precisó que el departamento cuenta con 1.810 sedes educativas, de las cuales 464 sufrieron algún tipo de daño debido al terremoto. A su vez, 190 preocupan por su estado crítico, entre las cuales figuran las 44 que están cerradas.

“Lo que hemos adelantado como Gobierno departamental y con el Gobierno nacional es la continuidad del servicio educativo en aquellas sedes que, por alguna razón, los estudiantes no pueden estar en ellas. Es garantizar espacios alternos que nos permitan la continuidad del servicio y el acceso al derecho fundamental a la educación”, señaló.

Bedoya indicó que el Tolima alcanzó a tener 26 mil estudiantes con clases virtuales o trabajo en casa debido al terremoto, cifra que se redujo a 500 en la actualidad. La mayoría de esos estudiantes fueron trasladados a otras sedes educativas mientras avanza la reconstrucción.

Según el secretario, el pasado 30 de octubre terminó la etapa diagnóstica y ahora avanzan en los procesos contractuales para reconstruir o reparar las 190 sedes más afectadas. Esto costará más de 100 mil millones de pesos. Por ahora, se cuenta con los primeros 20 mil millones, provenientes de la Gobernación del Tolima y el Ministerio de Educación.

“El proceso de intervención es más demorado. Estamos en una situación de emergencia; sin embargo, los procesos contractuales, la formulación de proyectos y las demás condiciones técnicas para invertir los recursos siguen siendo los mismos que en un escenario administrativo de normalidad. Como esos procesos no fueron flexibilizados, avanzan los trámites para poder realizar la intervención”, señaló.

Así las cosas, cursa en la Asamblea del Tolima un proyecto de ordenanza para redirigir 10 mil millones de pesos destinados a otros proyectos a la reparación de sedes educativas, mientras el Ministerio espera invertir sus 10 mil millones a través de Findeter.

“También se les autorizó a las instituciones educativas reorientar recursos de formación integral y primera infancia para ubicar espacios alternos o temporales, mientras con los recursos de Findeter hacemos la intervención definitiva de las sedes”, detalló.

La intervención con los 20 mil millones de pesos podría iniciar entre febrero y marzo, lo que alcanzaría apenas para recuperar 18 colegios, mientras se espera conocer la fuente de financiación para los 170 restantes de la lista de los más afectados.