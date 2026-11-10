Los proyectos que llevará el Tolima a la Milagro Week en Nueva York suman más de un billón de pesos

Tolima

El Tolima llevará a la Milagro Week a realizarse en Nueva York del 16 al 19 de noviembre proyectos relacionados con el sector minero energético, sector industrial y la logística así lo confirmó el empresario Álvaro Montoya en diálogo con Caracol Radio.

“Son proyectos que suman un poco más de un billón de pesos, son iniciativas que representan el potencial que tiene el Tolima. El departamento tiene un potencial muy grande en el tema energético, hoy el Tolima lidera en el país ese tipo de energías alternativas por las granjas fotovoltaicas, el mayor número de proyectos está en la región”, dijo Álvaro Montoya.

Por otra parte, Montoya sostuvo que el otro potencial que tiene el departamento es el agrícola, por lo que a través de la estrategia Tolima Centro de Inversión que lidera la Gobernación, se busca jalonar proyectos de inversión para la industria del campo.

“Tenemos un potencial agroalimentario enorme, agro logístico enorme, por lo que podemos ser fundamentales para la seguridad alimentaria del mundo. Tenemos también un potencial fuerte en el sector turismo, los indicadores lo demuestran”, sostuvo.

A la vez resaltó que existe otra fortaleza en el campo de los minerales críticos que se requieren para la transformación a energías limpias, “Estamos parados en el departamento en estos materiales que raro que se buscan”.

Finalmente, sostuvo que en el departamento los Gremios Económicos siguen liderando el desarrollo como lo demuestran los indicadores de la región, por lo que se esperan que con la participación en la Milagro Week en Nueva York se pueda jalonar más inversión con los proyectos que se presentarán.