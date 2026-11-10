Asonal Judicial en el Tolima protestará contra la sobrecarga laboral

Tolima

En diálogo con Caracol Radio Kirov Rojas, presidente de Asonal Judicial en el Tolima, confirmó que este martes 10 de noviembre se realizará una jornada de protesta nacional contra el recorte presupuestal de la Rama Judicial para el año 2027.

“En el día de hoy a nivel nacional nuestro sindicato ha convocado a una jornada de protesta en las sedes judiciales contra el Gobierno Nacional por la reducción del presupuesto para el último trimestre del 2026 y para el 2027”, dijo Kirov Rojas, presidente de Asonal Judicial en el Tolima.

Según Rojas, presidente de Asonal Judicial en el Tolima, la reducción del presupuesto para el año 2027 afectará la administración de justicia del país debido a que no se podrá ampliar la planta de personal, pese a la congestión judicial que existe.

“Hay un aumento en la demanda de justicia por parte de los ciudadanos, las acciones de tutela han aumentado un 33%, la comisión de delitos, los fiscales están desbordados, los jueces, asistentes, investigadores y medicina legal, mientras que el gobierno no entiende esta situación”, dijo Kirov Rojas.

Además, el directivo sindical aseguró que la jornada también servirá para protestar contra la sobrecarga laboral y el acoso judicial, situación que genera una afectación a la vida de los trabajadores de la Rama Judicial.

“Realizaremos un funeral simbólico, porque así estamos los trabajadores de la justicia, nos quieren enterrar en vida”, puntualizó Kirov Rojas, presidente de Asonal Judicial en el Tolima.

Dato: En Ibagué la jornada de protesta se cumplirá de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. en la sede de la Fiscalía Seccional Tolima y de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. en el Palacio de Justicia.