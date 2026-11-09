SIC archiva investigación contra Ecopetrol y Helistar: “no hubo direccionamiento de contratos”

Fue impactado un helicóptero de empresa Helistar cuando sobrevolaba las veredas Santa Rita-Balconcitos. Foto: Colprensa | Imagen de referencia( Thot )

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) archivó la investigación Ecopetrol, Cenit, Ocensa y Helistar por presuntas prácticas restrictivas de la competencia en seis procesos de contratación de transporte de personas y carga en helicópteros, adelantados por más de 12 años, entre 2011 y 2023.

La investigación, que duró más de dos años, concluyó que “no se acreditó un direccionamiento de los procesos de contratación en favor de Helistar ni actuaciones coordinadas entre las empresas investigadas para beneficiarla ilícitamente”.

Asimismo, agregó que no encontraron pruebas suficientes para establecer su responsabilidad por las conductas examinadas.

Hay que recordar que en un informe motivado publicado a finales del gobierno pasado, la superintendencia de competencia de esa entidad, había sugerido declarar responsable a la petrolera.

Ese informe señaló que las tres empresas del grupo Ecopetrol: El Oleoducto Central de Colombia, Ocensa; Cenit, Transporte y Logística de Hidrocarburos y Ecopetrol S.A. manipularon requisitos en los procesos para que Helistar ganara las licitaciones.

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Ahora, la entidad dio un revesazo y archivó la investigación acogiendo la recomendación de archivo del Consejo Asesor de Competencia y atiende las observaciones formuladas por la Procuraduría General de la Nación, que advirtió posibles inconsistencias en la fundamentación del informe motivado y riesgos en la motivación de una eventual sanción.

Finalmente, la entidad aseveró que respecto de los requisitos de antigüedad y disponibilidad de las aeronaves, la entidad encontró que respondían a justificaciones técnicas y operativas orientadas a garantizar la seguridad, confiabilidad y continuidad del servicio.

“En consecuencia, tampoco se demostró que estas exigencias restringieran injustificadamente la participación de otros oferentes. La SIC determinó que el material probatorio no alcanzaba el estándar necesario para imponer sanciones y dispuso el archivo de la actuación”, remató.