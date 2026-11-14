Industria textil pide al Gobierno extender el arancel cero para hilados ante presión de costos

El gremio textil y de confecciones encendió las alarmas ante la necesidad de mantener las condiciones actuales para importar materias primas. A través de un pronunciamiento dirigido al Ministerio de Comercio y al Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, el sector solicitó formalmente prorrogar la vigencia del Decreto 1197 de 2025, normativa que mantiene en 0 % el gravamen para varias subpartidas de hilados.

El argumento central de este grupo industrial radica en el peso financiero de este insumo dentro de la estructura de costos, puesto que fabricar una prenda requiere de hilo en una proporción que oscila entre el 30 % y el 45 % de su costo total.

Según explican los representantes, en un escenario donde el insumo fabricado en Colombia es insuficiente para abastecer a las plantas locales, volver a cobrar impuestos a esta materia prima golpearía directamente la rentabilidad de miles de talleres y fábricas.

Jorge Alberto Duarte, vocero nacional del sector, recalca que mantener los hilados libres de arancel no es un favor exclusivo para quienes importan, sino un mecanismo que protege el empleo formal y beneficia a toda la línea de manufactura. Así mismo, piensa que encarecer los insumos básicos resulta contradictorio en un momento en que la confección nacional enfrenta una fuerte competencia frente a la ropa importada que ingresa al país.

Desde el sector insisten en que sostener el beneficio arancelario no debe leerse como una medida aislada para favorecer únicamente a los importadores, sino como un salvavidas para la mano productiva que transforma esos insumos y genera empleo formal.

Al contar con materias primas a precios internacionales competitivos, las empresas locales logran sostener precios justos en telas y prendas terminadas sin sacrificar calidad, modernizar las plantas y cumplir con las exigencias de innovación.

Más allá de la prórroga urgente del Decreto 1197, los empresarios buscan que el Gobierno Nacional adopte una regla estable de arancel cero permanente para aquellas materias primas textiles que el país no produce en cantidades suficientes, blindando así los puestos de trabajo y la estabilidad financiera del sector.