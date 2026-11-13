Piden investigar si SAE vendió lote de escenario musical en Antioquia por precio debajo del avalúo

Un valioso lote ubicado en Sabaneta (Antioquia), que hoy se convirtió en un escenario musical, está siendo cuestionado por la red de Veedurías de Colombia, que presentó una denuncia ante la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia para que indague posibles irregularidades en la venta de predio, que estaba a manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Esta organización cuestionó que la SAE vendió el predio en julio de 2025 por 51.510 millones de pesos, un 19,8% menos que su propio avalúo, que sería de 64.249 millones de pesos.

Se lo vendió al arrendatario que tenía un contrato a 30 años por un arriendo de $ 85.801 millones que debía revertir al Estado al finalizar el contrato.

Pero además, a denuncia pide verificar “si hubo influencias indebidas, incluida una eventual intervención de los hermanos Laura – exmiembro formal de la junta directiva de la SAE durante la mayor parte del 2024 hasta enero 2025, cuando presentó su renuncia escrita tras ser expulsada por de una junta frente a la ilegitimidad de su asistencia- y Andrés Sarabia en la SAE; Laura y Andrés tuvieron una sociedad comercial creada durante parte de los trámites de disposición y enajenación del bien”.