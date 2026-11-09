La Alcaldía de Bogotá abrió más de 2.900 vacantes: estos son los perfiles, requisitos y fechas
Talento Capital anunció una nueva jornada de vacantes de trabajo para personas con diferentes niveles de formación y experiencia. Le contamos todos los detalles para que se programe.
La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y apoyada por la Agencia Distrital de Empleo, habilitó 2.946 vacantes laborales en Bogotá mediante la estrategia ‘Talento Capital’, con opciones de postulación virtual y jornadas presenciales hasta el sábado 14 de noviembre de 2026.
La convocatoria contempla oportunidades para personas con distintos perfiles académicos y trayectorias laborales. De acuerdo con la información publicada por el Distrito, 954 cargos están dirigidos a personas con educación básica primaria, básica secundaria o bachillerato.
Además, cerca de 1.200 puestos se ofertarán en tres ferias de empleo presenciales, que estarán a cargo de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá.
Lea más: Bogotá preprara reforma administrativa: siete entidades distritales desaparecerían en 2027
Perfiles para el programa ‘Talento Capital’ 2026
La convocatoria tiene como objetivo acercar el talento de los bogotanos a las necesidades de las empresas y promoviendo un mercado laboral con mayor oportunidad. Entre los puestos mencionados por la alcaldía se encuentran:
- Tecnóloga(o) en Radiología e Imágenes Diagnósticas.
- Ejecutiva(o) comercial.
- Operadora o operador logístico(a) motorizado(a).
- Tecnóloga(o) en Atención Prehospitalaria.
- Médico(a) de consulta.
- Ejecutiva(o) comercial B2B.
- Analista junior de nómina.
- Montacarguista.
- Líder de tienda.
- Asesor(a) de ventas.
- Asesor(a) bancario(a).
- Operario(a) de producción.
- Asesor(a) comercial sector retail.
- Auxiliar logístico(a).
- Mesero(a) de eventos.
- Cocinero(a).
- Asesor(a) de cobranza.
- Agente de servicio al cliente.
- Mecánico(a).
- Operador(a) de grúa pórtico.
- Técnica (o) electricista.
- Maestro(a) de obra.
- Soldador(a).
- Ingeniera (o) de calidad.
- Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Auxiliar de enfermería.
- Conductor(a) de ambulancia.
- Fisioterapeuta de rehabilitación cardíaca.
- Contador(a).
- Técnico(a) en latonería y carrocería.
Los requisitos de experiencia, estudios y demás condiciones dependen de cada cargo. Es por ello que se recomienda consultar la descripción de la vacante antes de postularse.
Más información: Los dos funcionarios de Petro que siguen en sus cargos a casi 100 días del gobierno De la Espriella
¿Cómo postularse a las vacantes de ‘Talento Capital’?
Las personas interesadas pueden consultar las oportunidades laborales a través del Servicio Público de Empleo y siga los siguientes pasos:
- Ingrese al Servicio Público de Empleo.
- Regístrese o inicie sesión.
- Actualice la hoja de vida.
- Busque las vacantes disponibles en Bogotá.
- Revise los requisitos y las condiciones de cada oferta.
- Seleccione el cargo al que desea aplicar y realice la postulación.
Le puede interesar: Cursos gratis de cocina navideña, café y sistemas en Bogotá con el IPES
Ferias de empleo presenciales en Bogotá
La convocatoria, aparte de la convocatoria virtual, incluye tres jornadas presenciales programadas para el 12 y 13 de noviembre. Les contamos las fechas, lugares y horarios:
Feria de empleo para población migrante
- Fecha: jueves 12 de noviembre.
- Horario: 8:00 a. m. a 2:00 p. m.
- Lugar: Plaza de Mercado de Las Cruces, en la calle 1F #4-60.
- Oferta: 500 puestos de trabajo.
Entre los perfiles requeridos se encuentran operador(a) de bus, operador(a) de tienda y profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otros.
Lea más: Transmilenio dará pasajes gratis a 714.000 usuarios en noviembre: así se activan las recargas
Feria de empleo en Fontibón
- Fecha: jueves 12 de noviembre.
- Horario: 8:00 a. m. a 12:00 m.
- Lugar: Centro Empresarial Dorado Plaza, en la avenida calle 26 #85D-55, oficinas 215 y 216.
- Oferta: 100 puestos de trabajo.
Entre los perfiles requeridos se encuentran asesor(a) comercial de punto de venta, asesor(a) comercial financiero, cajero(a), asesor(a) de servicio al cliente, auxiliar de bodega y auxiliar de seguridad de almacén.
Vea aquí: Jóvenes a la E abre 1.490 cupos de apoyo económico para estudiantes en Bogotá: requisitos y fechas
Feria de empleo en Suba
- Fecha: viernes 13 de noviembre.
- Horario: 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
- Lugar: Centro de Encuentro para las Víctimas de La Gaitana, en la transversal 126 #133-32.
- Oferta: más de 600 puestos de trabajo.
Entre los perfiles requeridos se encuentran comercio y ventas, logística, almacenamiento, producción, construcción, infraestructura, electricidad, mantenimiento, transporte, salud, servicio al cliente y cargos administrativos y profesionales.
Para participar en las ferias presenciales, el distrito recomienda llevar la hoja de vida.
Escuche EN VIVO Caracol Radio:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio