La Alcaldía de Bogotá abrió más de 2.900 vacantes: estos son los perfiles, requisitos y fechas

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La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y apoyada por la Agencia Distrital de Empleo, habilitó 2.946 vacantes laborales en Bogotá mediante la estrategia ‘Talento Capital’, con opciones de postulación virtual y jornadas presenciales hasta el sábado 14 de noviembre de 2026.

La convocatoria contempla oportunidades para personas con distintos perfiles académicos y trayectorias laborales. De acuerdo con la información publicada por el Distrito, 954 cargos están dirigidos a personas con educación básica primaria, básica secundaria o bachillerato.

Además, cerca de 1.200 puestos se ofertarán en tres ferias de empleo presenciales, que estarán a cargo de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá.

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Perfiles para el programa ‘Talento Capital’ 2026

La convocatoria tiene como objetivo acercar el talento de los bogotanos a las necesidades de las empresas y promoviendo un mercado laboral con mayor oportunidad. Entre los puestos mencionados por la alcaldía se encuentran:

Tecnóloga(o) en Radiología e Imágenes Diagnósticas.

Ejecutiva(o) comercial.

Operadora o operador logístico(a) motorizado(a).

Tecnóloga(o) en Atención Prehospitalaria.

Médico(a) de consulta.

Ejecutiva(o) comercial B2B.

Analista junior de nómina.

Montacarguista.

Líder de tienda.

Asesor(a) de ventas.

Asesor(a) bancario(a).

Operario(a) de producción.

Asesor(a) comercial sector retail.

Auxiliar logístico(a).

Mesero(a) de eventos.

Cocinero(a).

Asesor(a) de cobranza.

Agente de servicio al cliente.

Mecánico(a).

Operador(a) de grúa pórtico.

Técnica (o) electricista.

Maestro(a) de obra.

Soldador(a).

Ingeniera (o) de calidad.

Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Auxiliar de enfermería.

Conductor(a) de ambulancia.

Fisioterapeuta de rehabilitación cardíaca.

Contador(a).

Técnico(a) en latonería y carrocería.

Los requisitos de experiencia, estudios y demás condiciones dependen de cada cargo. Es por ello que se recomienda consultar la descripción de la vacante antes de postularse.

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¿Cómo postularse a las vacantes de ‘Talento Capital’?

Las personas interesadas pueden consultar las oportunidades laborales a través del Servicio Público de Empleo y siga los siguientes pasos:

Ingrese al Servicio Público de Empleo. Regístrese o inicie sesión. Actualice la hoja de vida. Busque las vacantes disponibles en Bogotá. Revise los requisitos y las condiciones de cada oferta. Seleccione el cargo al que desea aplicar y realice la postulación.

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Ferias de empleo presenciales en Bogotá

La convocatoria, aparte de la convocatoria virtual, incluye tres jornadas presenciales programadas para el 12 y 13 de noviembre. Les contamos las fechas, lugares y horarios:

Feria de empleo para población migrante

Fecha: jueves 12 de noviembre.

jueves 12 de noviembre. Horario: 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

8:00 a. m. a 2:00 p. m. Lugar: Plaza de Mercado de Las Cruces, en la calle 1F #4-60.

Plaza de Mercado de Las Cruces, en la calle 1F #4-60. Oferta: 500 puestos de trabajo.

Entre los perfiles requeridos se encuentran operador(a) de bus, operador(a) de tienda y profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otros.

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Feria de empleo en Fontibón

Fecha: jueves 12 de noviembre.

jueves 12 de noviembre. Horario: 8:00 a. m. a 12:00 m.

8:00 a. m. a 12:00 m. Lugar: Centro Empresarial Dorado Plaza, en la avenida calle 26 #85D-55, oficinas 215 y 216.

Centro Empresarial Dorado Plaza, en la avenida calle 26 #85D-55, oficinas 215 y 216. Oferta: 100 puestos de trabajo.

Entre los perfiles requeridos se encuentran asesor(a) comercial de punto de venta, asesor(a) comercial financiero, cajero(a), asesor(a) de servicio al cliente, auxiliar de bodega y auxiliar de seguridad de almacén.

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Feria de empleo en Suba

Fecha: viernes 13 de noviembre.

viernes 13 de noviembre. Horario: 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

8:00 a. m. a 1:00 p. m. Lugar: Centro de Encuentro para las Víctimas de La Gaitana, en la transversal 126 #133-32.

Centro de Encuentro para las Víctimas de La Gaitana, en la transversal 126 #133-32. Oferta: más de 600 puestos de trabajo.

Entre los perfiles requeridos se encuentran comercio y ventas, logística, almacenamiento, producción, construcción, infraestructura, electricidad, mantenimiento, transporte, salud, servicio al cliente y cargos administrativos y profesionales.

Para participar en las ferias presenciales, el distrito recomienda llevar la hoja de vida.

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