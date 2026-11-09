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09 nov 2026 Actualizado 23:45

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La Alcaldía de Bogotá abrió más de 2.900 vacantes: estos son los perfiles, requisitos y fechas

Talento Capital anunció una nueva jornada de vacantes de trabajo para personas con diferentes niveles de formación y experiencia. Le contamos todos los detalles para que se programe.

Imágenes tomadas de Getty Imagenes // Logo tomado de la Alcaldía Mayor de Bogotá

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Tania Alexandra Casallas

Bogotá
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La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y apoyada por la Agencia Distrital de Empleo, habilitó 2.946 vacantes laborales en Bogotá mediante la estrategia ‘Talento Capital’, con opciones de postulación virtual y jornadas presenciales hasta el sábado 14 de noviembre de 2026.

La convocatoria contempla oportunidades para personas con distintos perfiles académicos y trayectorias laborales. De acuerdo con la información publicada por el Distrito, 954 cargos están dirigidos a personas con educación básica primaria, básica secundaria o bachillerato.

Además, cerca de 1.200 puestos se ofertarán en tres ferias de empleo presenciales, que estarán a cargo de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá.

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Perfiles para el programa ‘Talento Capital’ 2026

La convocatoria tiene como objetivo acercar el talento de los bogotanos a las necesidades de las empresas y promoviendo un mercado laboral con mayor oportunidad. Entre los puestos mencionados por la alcaldía se encuentran:

  • Tecnóloga(o) en Radiología e Imágenes Diagnósticas.
  • Ejecutiva(o) comercial.
  • Operadora o operador logístico(a) motorizado(a).
  • Tecnóloga(o) en Atención Prehospitalaria.
  • Médico(a) de consulta.
  • Ejecutiva(o) comercial B2B.
  • Analista junior de nómina.
  • Montacarguista.
  • Líder de tienda.
  • Asesor(a) de ventas.
  • Asesor(a) bancario(a).
  • Operario(a) de producción.
  • Asesor(a) comercial sector retail.
  • Auxiliar logístico(a).
  • Mesero(a) de eventos.
  • Cocinero(a).
  • Asesor(a) de cobranza.
  • Agente de servicio al cliente.
  • Mecánico(a).
  • Operador(a) de grúa pórtico.
  • Técnica (o) electricista.
  • Maestro(a) de obra.
  • Soldador(a).
  • Ingeniera (o) de calidad.
  • Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo.
  • Auxiliar de enfermería.
  • Conductor(a) de ambulancia.
  • Fisioterapeuta de rehabilitación cardíaca.
  • Contador(a).
  • Técnico(a) en latonería y carrocería.

Los requisitos de experiencia, estudios y demás condiciones dependen de cada cargo. Es por ello que se recomienda consultar la descripción de la vacante antes de postularse.

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¿Cómo postularse a las vacantes de ‘Talento Capital’?

Las personas interesadas pueden consultar las oportunidades laborales a través del Servicio Público de Empleo y siga los siguientes pasos:

  1. Ingrese al Servicio Público de Empleo.
  2. Regístrese o inicie sesión.
  3. Actualice la hoja de vida.
  4. Busque las vacantes disponibles en Bogotá.
  5. Revise los requisitos y las condiciones de cada oferta.
  6. Seleccione el cargo al que desea aplicar y realice la postulación.

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Ferias de empleo presenciales en Bogotá

La convocatoria, aparte de la convocatoria virtual, incluye tres jornadas presenciales programadas para el 12 y 13 de noviembre. Les contamos las fechas, lugares y horarios:

Feria de empleo para población migrante

  • Fecha: jueves 12 de noviembre.
  • Horario: 8:00 a. m. a 2:00 p. m.
  • Lugar: Plaza de Mercado de Las Cruces, en la calle 1F #4-60.
  • Oferta: 500 puestos de trabajo.

Entre los perfiles requeridos se encuentran operador(a) de bus, operador(a) de tienda y profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otros.

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Feria de empleo en Fontibón

  • Fecha: jueves 12 de noviembre.
  • Horario: 8:00 a. m. a 12:00 m.
  • Lugar: Centro Empresarial Dorado Plaza, en la avenida calle 26 #85D-55, oficinas 215 y 216.
  • Oferta: 100 puestos de trabajo.

Entre los perfiles requeridos se encuentran asesor(a) comercial de punto de venta, asesor(a) comercial financiero, cajero(a), asesor(a) de servicio al cliente, auxiliar de bodega y auxiliar de seguridad de almacén.

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Feria de empleo en Suba

  • Fecha: viernes 13 de noviembre.
  • Horario: 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
  • Lugar: Centro de Encuentro para las Víctimas de La Gaitana, en la transversal 126 #133-32.
  • Oferta: más de 600 puestos de trabajo.

Entre los perfiles requeridos se encuentran comercio y ventas, logística, almacenamiento, producción, construcción, infraestructura, electricidad, mantenimiento, transporte, salud, servicio al cliente y cargos administrativos y profesionales.

Para participar en las ferias presenciales, el distrito recomienda llevar la hoja de vida.

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