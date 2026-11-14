Ganaderos de Santander cierran filas en torno a Fedegán, piden bajar tensiones con Min Agricultura

Ante las fricciones registradas en las últimas semanas entre el Gobierno Nacional y la dirigencia ganadera, la Federación de Ganaderos de Santander (Fedegasán) fijó su postura en defensa de la unidad gremial.

A través de un documento oficial firmado por su Junta Directiva, la entidad regional ratificó su confianza en la gestión de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) y de su presidente ejecutivo, José Félix Lafaurie.

Para el gremio santandereano, la labor de Lafaurie ha sido determinante en la protección de los intereses de los productores del país. En su declaración, subrayaron que la alianza histórica entre las asociaciones regionales y Fedegán ha permitido sostener pilares fundamentales para el campo, destacando de manera especial el éxito en las jornadas de vacunación y el blindaje sanitario del ganado colombiano.

Sin desconocer las tensiones actuales con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Fedegasán hizo un llamado a tramitar las discrepancias por la vía institucional. La organización enfatizó que el desacuerdo hace parte de la dinámica pública, pero señaló que la solución radica en la voluntad de escuchar y construir consensos.

“Estamos convencidos de que el fortalecimiento de la ganadería colombiana requiere unidad de propósitos, respeto institucional y voluntad de concertación, anteponiendo siempre el bienestar de los productores a cualquier diferencia”, señaló la dirigencia regional.

En ese sentido, los representantes del sector en Santander invitaron tanto al Ministerio como a la cúpula de Fedegán a preservar los espacios de interlocución y no interrumpir las mesas de trabajo conjuntas, recordando que las políticas estatales y la ejecución gremial se necesitan mutuamente para impulsar la economía rural.

Con este pronunciamiento, Fedegasán reafirmó su disposición de continuar articulando esfuerzos con el Gobierno y las autoridades agropecuarias en temas de competitividad y bienestar campesino, apostándole a la estabilidad institucional como garantía para el futuro del sector.