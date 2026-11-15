Milagro Week en Nueva York: vicepresidente Restrepo confirmó presencia de 500 inversionistas

El vicepresidente José Manuel Restrepo aseguró que hay 500 inversionistas del mundo confirmados para la Milagro Week, en Nueva York, donde el país presentará los proyectos de inversión.

Detalló que en el evento se llevará a cabe del 16 al 19 de noviembre y reveló que hubo más de 1.000 empresarios interesados en participar.

“Tenemos más de 300 citas, uno a uno, entre inversionistas y dueños de proyectos de inversión, proyectos por más de 41.000 millones de pesos, 110 proyectos público-privados listos para encontrar oportunidades de inversión”, dijo.

Concluyó señalando que esperan conseguir más de 20.000 millones de dólares en el Milagro Week.