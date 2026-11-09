Puente de Las Palmeras se entregará antes del 30 de diciembre

Una fecha de entrega, recursos adicionales y compromisos para completar las intervenciones que necesita la comunidad fueron los principales resultados de la reunión entre el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz; la presidenta de Findeter, María Paula Tejada; entidad contratista responsable de los trabajos y representantes de la comunidad, para avanzar hacia la culminación definitiva del Puente de Las Palmeras.

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Durante el encuentro, la presidenta de Findeter asumió el compromiso de regresar a Cartagena antes del próximo 30 de diciembre para entregar la obra, atendiendo el llamado urgente que había realizado el mandatario distrital para encontrar una solución definitiva a un proyecto que lleva varios años de ejecución.

“Venimos con toda la disposición tras el llamado urgente del alcalde. Estamos aquí para darle una solución definitiva a los cartageneros a través de esta obra. Alcalde, cuente con este equipo para que esto se cumpla. Construir la confianza es muy difícil, pero en esa tarea estaremos. Findeter es un aliado para usted y para toda la comunidad”, manifestó María Paula Tejada.

Por su parte, el alcalde Dumek Turbay agradeció la presencia de la presidenta de Findeter y reiteró la disposición del Distrito para asumir las responsabilidades necesarias que permitan cerrar definitivamente este proyecto y responderle a las familias de Las Palmeras, Las Palmeritas y los sectores vecinos.

“Necesitamos que el contratista entregue hasta donde el objeto contractual se lo dicta. Lo que quede pendiente lo haremos nosotros como Alcaldía”, expresó el mandatario.

En ese sentido, el alcalde anunció que el Distrito sumará 1.222 millones de pesos adicionales al proyecto y asumirá la ejecución de las obras complementarias que no estén incluidas dentro del alcance contractual, con el propósito de que la comunidad pueda contar con una solución integral.

Durante la reunión, el contratista reconoció las dificultades que ha tenido el proyecto desde sus inicios y manifestó su compromiso de avanzar hasta culminar las actividades pendientes.

“Como contratista, estamos de acuerdo con la comunidad. Nosotros somos los más angustiados para terminar. Necesitamos que, como comunidad, nos permitan manejar adecuadamente el caudal del canal. Estamos muy cerca de terminar la obra, pero pedimos que nos permitan darle el manejo que requerimos”, señaló.

El contratista también indicó que, de mantenerse un pronóstico climático seco durante el tiempo restante de ejecución, sería posible culminar los trabajos correspondientes al objeto contractual.

Una solución para Las Palmeras y los sectores vecinos

El Puente de Las Palmeras contempla una estructura tipo cajón de 32 metros de longitud y 9 metros de ancho, soportada sobre 56 pilotes, además de cinco box culverts para optimizar el encauzamiento del canal Matute.

La intervención es fundamental para mejorar la movilidad de cientos de familias y fortalecer el manejo de las aguas que circulan por este canal, especialmente, durante las temporadas de lluvias, cuando aumentan los riesgos de represamiento e inundaciones en las comunidades aledañas.

Con los compromisos asumidos en esta reunión, el Distrito y Findeter establecen una ruta de trabajo para avanzar hacia la entrega de la infraestructura y completar las intervenciones adicionales que requiere el sector.

El alcalde Dumek Turbay reiteró que su Gobierno distrital mantendrá el acompañamiento y la disposición de trabajar con las entidades responsables para que esta obra, esperada durante años por la comunidad, se convierta finalmente en una solución para Las Palmeras y Las Palmeritas.