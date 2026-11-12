Investigan riña en el barrio Manga donde una persona resultó lesionada

Un enfrentamiento entre dos jóvenes terminó en un hecho de violencia que ahora es investigado por las autoridades en Cartagena. El episodio ocurrió en el barrio Manga, donde uno de los involucrados resultó herido luego de recibir, presuntamente, varios impactos con un arma traumática.

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En las imágenes se observa cómo los dos hombres sostienen una discusión en plena vía pública. Durante varios segundos permanecen frente a frente, intercambiando palabras y realizando movimientos que anticipan una posible confrontación física. Mientras tanto, otra persona se acerca a un automóvil estacionado a pocos metros del lugar.

Segundos después, este último regresa con un arma y la utiliza contra uno de los jóvenes. Los disparos hacen que la víctima caiga al pavimento, mientras las personas que se encontraban en el sector presencian lo ocurrido. La grabación se ha convertido en uno de los elementos conocidos sobre la agresión.

Frente a este caso, la Policía Metropolitana de Cartagena informó que el hecho se presentó aproximadamente a las 11:00 de la noche, en la calle 24, cerca del parque Román. Según el reporte oficial, los involucrados se conocían, y el joven lesionado aseguró tener plenamente identificado a quien lo atacó.

La institución indicó que las unidades de Policía Judicial adelantan las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de la agresión y establecer la responsabilidad de la persona señalada.